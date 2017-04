"Sería un grave error pensar en el Girona"

José Luis Martí ofreció la rueda de prensa correspondiente al partido de hoy ante el Rayo Vallecano antes del entrenamiento que realizó el equipo ayer en el Rodríguez López. Entre otras cosas, afirmó que sería "un grave error" distraer la atención hacia el siguiente encuentro, el que medirá a los blanquiazules con el segundo de la tabla.

¿Qué tal transcurrió la semana?

Trabajando como siempre, con tranquilidad y con mucha paciencia en cuanto a saber que esto es muy largo y que es un partido complicado, como todos de aquí al final.

Una Liga larga de la que quedan solo diez jornadas. ¿Se nota en algo?

Bueno, se va notando. Todavía quedan partidos, mucho por recorrer, pero tenemos que centrarnos en el día a día, en la visita al Rayo, un equipo que ahora está en su mejor momento y tiene un nivel de confianza alto. Es un equipo que no va a renunciar para nada al balón. Es uno de los que mayor posesión tuvo en las últimas semanas. Nos va a exigir mucho.

Con la llegada de Míchel al banquillo parece que ha reforzado la intención de mandar en el campo.

No es que hubiera renunciado antes, pero ahora sí está más preciso y, seguramente, con una mayor claridad de ideas. Ese estado de confianza hace que las cosas le salgan mejor. El Rayo está en ese estado ahora mismo. Por tanto, tendremos que intentar quitarle el balón, porque si permitimos que lo tenga y que se sienta cómodo, vamos a sufrir mucho.

¿Qué factores deben tener en cuenta sus jugadores?

El Rayo es un equipo que tiene la capacidad de atraer a los contrarios de un lado a otro con mucha posesión del balón, y luego tiene mucha velocidad por los dos lados. Es un equipo que viene de Primera División y que mantiene a muchos de los jugadores de la temporada pasada, con un reto muy claro desde que empezó la temporada, el de recuperar la categoría. Y a esos jugadores no se les ha olvidado jugar al fútbol; son buenos. Pero si nosotros somos capaces de estar bien ordenados, no les permitimos que se sientan cómodos y logramos tener posesiones más largas, será más fácil poder llevarnos el partido.

Por lo que comenta, se verá una lucha por tener la posesión.

Sí. La semana pasada, ante el Oviedo, también fue así y nos costó muchísimo. Pero aún así conseguimos la victoria. Al final es cuestión de adaptarse a las situaciones, y si es un día en el que no estás acertado con el balón, te toca sufrir de otra manera, pero siendo un equipo y sabiendo que todo suma. El ejemplo está en la jornada anterior. Nosotros nos sentimos más cómodos como se siente el Rayo, pero también es cierto que en las transiciones tras el robo del balón, los contragolpes también pueden ser muy importantes.

¿Tiene clara la alineación?

Tengo dudas, pero no lo digo en el aspecto negativo. Es todo lo contrario. Todos pueden participar y pueden hacerlo bien. Es un problema tener que decidir y no poder poner de inicio a más de once. Al final, salga quien salga lo va a hacer bien, y eso es una tranquilidad.

¿Esas dudas son más en ataque que en la defensa?

Y en la defensa, también. En todas las posiciones.

Vuelve Aarón después de cumplir una sanción. ¿Lo hace para jugar por todo lo que aporta?

Es un futbolista que nos aporta muchísimas cosas y contamos con él, pero como con los demás. Ante el Oviedo no pudo jugar, al igual que Germán. Los que participaron lo hicieron bien. Sea cual sea la decisión, seré injusto en algo. En función del rival, de las necesidades del equipo y de lo que piense yo, tomaré una decisión. Y espero que sea acertada.

¿Existe la posibilidad de que Aitor siga jugando por delante de la pareja de mediocentros?

Llevamos dos partidos jugando así y sumamos seis puntos, y lo ideal sería continuar, pero no tiene por qué ser así. Nos podemos plantear la posibilidad de utilizar otro sistema o poner a otro jugador, porque el sistema es el mismo, pero el perfil de los futbolistas puede ser diferente.

¿No lo ha decidido aún?

Lo tengo más o menos claro, pero quiero darle una vuelta. Decidiré después del último entrenamiento según las sensaciones que me transmitan los jugadores y de la convocatoria, porque todavía tengo que descartar a algunos.

Vallecas, otro estadio en el que se vive el fútbol.

Sí, su afición lo vive con mucha pasión, como la nuestra. Es un campo difícil, en el que no muchos equipos han podido ganar. Es un reto más para intentar ganar en un sitio en el que hace tiempo que el Tenerife no lo consigue. Queremos vencer para seguir soñando.

Y luego, el Girona. ¿Es una tentación pensar en ese partido?

Me parecería un grave error estar pensando en eso, y sabiendo cómo es el grupo que tengo, sé que no es así, que todo el mundo está pensando en entrar en la convocatoria, en ser de la partida, en sumar los tres puntos... Estamos en un buen momento, con una gran ilusión y ante la posibilidad de hacer algo bonito para todo el mundo, principalmente para ellos y para todos los aficionados.

Míchel: "Da igual el rival, tenemos que ganar"

Miguel Ángel Sánchez, Míchel, cumplirá hoy su séptimo partido como entrenador del Rayo, equipo al que empezó a dirigir después del despido de Rubén Baraja. Tras un inicio poco productivo, con un punto de nueve en los partidos ante el Getafe, Reus y Cádiz, el Rayo de Míchel cambió su racha gracias a un triunfo ante el Oviedo, un empate en Los Pajaritos y el reciente 1-3 en el campo del Girona. Hoy tratará de ampliarla y separarse definitivamente de los puestos de descenso. "Nos enfrentamos a un Tenerife que está en una dinámica positiva y que se ve arriba en la tabla, pero tenemos la necesidad de ganar y da igual el rival que venga a Vallecas", comentó ayer el preparador madrileño. Míchel aseguró que el Rayo tratará de ser valiente esta tarde. "No traicionaremos nuestro modelo. Buscaremos la portería contraria e intentaremos ser dominadores del juego para que el Tenerife tenga que sufrir", avisó.