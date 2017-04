Díaz asegura que el Gobierno central no le informó sobre el ataque a Siria desde Rota

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este sábado que el Gobierno central no le informó de que dos buques de Estados Unidos con sede en la base de Rota (Cádiz) iban a participar en el ataque perpetrado por Estados Unidos en Siria. "No tengo información ni me la ha trasladado el Gobierno", ha aseverado.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Casa Hogar 'Pedro Salvador' de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Sevilla, Susana Díaz ha asegurado que no tiene información "de cuál fue el protocolo que se activó", todo después de que Podemos le haya reclamado explicaciones.

Así las cosas, la presidenta ha querido mostrar su rechazo "a las acciones unilaterales por parte de ningún gobierno", a la par que ha advertido que "deberíamos haber aprendido todos de los errores del pasado" y que cualquier acción "se tiene que hacer en el marco de la comunidad internacional, con el apoyo y el respaldo de la Naciones Unidas".

Asimismo, ha querido expresar su rechazo "rotundo" al uso de armas químicas, "y mucho menos contra la población civil". "Ante todo paz, tolerancia, respeto al estado de derecho, a la democracia y a la libertad que defendemos todos los demócratas", ha agregado.

Tras indicar que no tenía información sobre el uso de la base de Rota en esta ataque, la jefa del Ejecutivo andaluz ha insistido en que las acciones unilaterales "nunca son buenas" y "siempre tienen que hacerse desde el respaldo y en el marco de las Naciones Unidas". "No comparto ese tipo de actuaciones", ha zanjado.