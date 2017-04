Patxi López: "De nada sirven las primarias si votamos para dividir"

El exlehendakari y precandidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha asegurado hoy que "de nada sirven las primarias" si se vota para dividir al partido y que su "única posibilidad es votar para unir", y ha defendido que la unidad "no es una opción, es una obligación".

Por eso, ha apuntado su "compromiso solemne" de que si es elegido secretario general lo primero que hará es llamar a los otros candidatos para hablar de cómo pueden "integrarse, sumar, volver a juntarse y unir voluntades" para compartir "una dirección y un proyecto".

"Solo tenemos una posibilidad. De nada sirven las primarias si votamos para dividir, tenemos una posibilidad si votamos para unir, solo si entendemos que tenemos que unirnos en torno a un proyecto exigente. No hay alternativa: unidad e izquierda", ha afirmado en un acto con militantes socialistas en la localidad valenciana de Benifaió.

En caso de no ganar, ha asegurado que llamará al elegido para ponerse a su disposición, "no para que integre a Patxi López, que no es importante" sino para entender que en el partido siempre ha habido sensibilidades y "ver cómo las unimos".

"Voy a poner toda mi voluntad para unir y sumar", ha defendido, y ha asegurado que el PSOE "no se puede definir por una alianza ciega con Pablo Iglesias" sino por su propio proyecto, y que su objetivo no es llevar al partido al centro sino "ganar al PP" y ser su "alternativa".