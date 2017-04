Comiendo solo y de cara a la pared

L a madre de un alumno de 8 años del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Inocencio Sosa Hernández, en el barrio orotavense de San Antonio, ha denunciado ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que su hijo lleva supuestamente "un curso y medio castigado, aislado del resto de alumnos y obligado a comer solo en una mesa de cara a la pared", según desveló este jueves en el programa "Un día más", de Televisión.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de esta madre. El procedimiento está en manos del servicio de Inspección Educativa.

Esta madre se llama Lydia González y, según aseguró en Televisión, su hijo tiene informes médicos en los que se señala que "sufre ansiedad infantil y aversión a la comida".

"Hace unos días mi hijo sufre un ataque de pánico por la noche y, entre llantos y temblores, me suplica y me ruega que no lo mande por favor al colegio, que lo quite del comedor. Para mi sorpresa, me dice que lleva muchísimo tiempo, todo el curso anterior y lo que va de este, obligado a comer solo en una mesa y de cara a la pared. Me cuenta que a veces de cara a una pared con azulejos blancos y otras de cara a una pared donde solo hay un extintor", relata.

Esta madre considera que su hijo está "aislado, discriminado y apartado" en el comedor escolar y que este presunto "castigo cruel y aberrante", del que no tenía conocimiento la familia, "le ha causado ataques de pánico y ansiedad".

A juicio de esta madre, "este tipo de castigos no son algo procedente. Eso no se le debe hacer ni a un perro. Así se pueden cargar la estabilidad emocional de un niño y no creo que se pueda actuar de esa manera en un centro educativo".

EL DÍA intentó ayer, sin éxito, conocer la versión de la Consejería de Educación y del CEIP Inocencio Sosa Hernández.

El presidente de Fitapa, Eusebio Dorta, contactó con la madre afectada, con el Ayuntamiento de La Orotava y con la Consejería de Educación "para que se esclarezca este caso de forma inmediata, ya que este tipo de cosas no se pueden permitir".