El Cabildo supera el 60% que fija la ley de consejeros liberados

La reestructuración llevada a cabo por el grupo de gobierno del Cabildo de La Palma (PSOE-CC) aprovechando la incorporación de Tatiana Rodríguez en lugar de Luis Camacho, que presentó su dimisión, ha situado el número de consejeros con dedicación exclusiva, con un sueldo neto al mes de unos 3.500 euros, por encima de la cifra que marca la ley.

El Cabildo tenía doce consejeros liberados, ya que el responsable de Planificación, Gonzalo Pascual, no estaba oficialmente a jornada completa, aunque la realidad es que se trata de uno de los consejeros con mayor responsabilidad, al asumir un área determinante para el futuro de la Isla, y cuya nómina es hoy por hoy la menos que se puede discutir.

La mejora de salario de Pascual no provocó que otros de sus compañeros perdieran jornada. Al contrario, Tatiana Rodríguez se incorporó en las mismas condiciones que estaba Luis Camacho. Con ello, se llegó a la cifra de los 13 consejeros. Y, con ello, la diferente interpretación de la ley, incluso entre los técnicos del Cabildo con más rango: el secretario y el interventor.

La ley especifica que el Cabildo de La Palma puede tener un máximo del 60% de sus consejeros con dedicación exclusiva. El Pleno está formado por 21 miembros. Por tanto, el límite queda fijado en 12,6. El secretario, sin embargo, apoya el "redondeo" aplicado por el gobierno insular y entiende que los 13 liberados son correctos, aunque supere el 60% que fija la normativa legal. El interventor, por el contrario, reparó el acuerdo, al considerar que el máximo está en 12. PSOE y CC se quedaron con la versión del secretario.

Hay que tener en cuenta que los 13 consejeros con dedicación exclusiva no son solo de la oposición, ya que el Partido Popular tiene, a pesar de estar en la oposición, el derecho de tener uno de sus representantes con esta misma nómina. En este caso, el elegido desde comienzo de legislatura es Carlos Cabrera.

La portavoz del PP, María de Haro, no se mostró de acuerdo con esta ampliación de consejeros con exclusividad, sobre todo en otras áreas que precisamente no son Planificación. Por su parte, el presidente, Anselmo Pestana, optó por no volver a entrar "en este debate" y defendió el trabajo diario de Gonzalo Pascual, lo que, por otro lado, nadie discutió. Lo que se pone en entredicho es si se salta o al menos se bordea la ley para dar cabida a las necesidades de los políticos.

Proyectos turísticos de interés insular

El Cabildo de La Palma ha aprobado en sesión plenaria la ordenanza elaborada por el Servicio de Planificación, en la que se exponen los requisitos que se deberán cumplir en la Isla para que un proyecto turístico sea declarado de Interés Insular. El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, ha destacado que con pasos como este "se avanza en la estrategia consensuada y respaldada por la gran mayoría de la corporación insular (Dailos Rodríguez no está de acuerdo) de apostar por el cambio de la estructura económica de la Isla, dándole mayor impulso al sector turístico, que en La Palma servirá de motor para el crecimiento y desarrollo de otros sectores económicos". La ordenanza aprobada ayer se someterá a un plazo de información pública de 31 días, en el que se pueden emitir sugerencias o alegaciones.