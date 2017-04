España lleva a Milán su "revolucionaria" impresión digital sobre madera

Diseñadores gráficos y de muebles españoles se han unido en una exposición durante el Salón del Mueble de Milán para demostrar una técnica de impresión digital sobre madera que, avanzan, podría revolucionar el sector del diseño.

El palacio Litta de Milán acoge hasta el 9 de abril la exposición "Surface&Interface", en la que creativos de lo visual, por un lado, y de la decoración, por otro, se han unido para demostrar las posibilidades que ofrece la poco explorada impresión digital sobre madera.

Esta técnica, utilizada casi exclusivamente en cerámica, ha sido desarrollada gracias a "años de investigación" de la empresa valenciana "Valresa", que ha presentado una tecnología propia de impresión bautizada como "Virtual Melt".

Esta técnica permite, según la compañía, "incrementar y posibilitar la capacidad decorativa de las superficies de todos los productos del mueble, estando al alcance de todos y permitiendo a cada empresa generar diferenciación y resultados diversos".

El comisario de la muestra y catedrático en Gestión del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Lecuona, explicó que la impresión digital funciona "como una impresora de casa pero se mete un tablero de madera en vez de un folio".

De este modo se inyecta tinta en las superficies de madera para generar en ellas toda clase de figuras, formas o trazos sin necesidad de recurrir a otras formas tradicionales como el lacado o el adhesivo y, finalmente, la impresión es cubierta por resina.

De este modo, los diseñadores de mueble podrán entrar en perfecta simbiosis con los creativos gráficos y aplicar sus ideas en sus creaciones, una convergencia que ya es posible visitar en la muestra milanesa donde se exponen 9 obras como ejemplo de esta tecnología.

Uno de ellos es una mesa firmada por "Omelette-ed" y en cuya superficie se ha aplicado una gráfica realizada por el estudio vasco "Iratzoki Lizaso" que provoca una especie de trampantojo.

Y es que en su superficie parecen entremezclarse las tonalidades y vetas del roble, del cerezo y de la haya pero, al acercarse, pronto se percibe que esto no es así, que no hay ningún tipo de ensamblaje y que es simplemente un dibujo, una impresión.

Por otro lado, el director de la valenciana "Viccarbe", Víctor Carrasco, ha participado en la muestra con una de sus creaciones, la mesilla "Sierra", sobre la que en esta ocasión han sido esparcidas infinidad de salpicaduras en un intenso azul.

"Como no sabía muy bien cómo iba a funcionar, lo que hice fue hacer como un test de cuando arrancas algo nuevo, que empieza a salpicar las cosas. Lo que hice fue salpicar la mesa y la verdad es que me he quedado muy sorprendido porque lo poco que he visto se ve fenomenal", señaló Carrasco en declaraciones a Efe.

Otro de los objetos más curiosos es el mueble con forma de bisonte de "B.d" al que se le ha imprimido un llamativo diseño de la tarraconense Pepa Reverter que, en tonos blancos y negros, emula al pelaje de este tipo de animales.

Un estampado que da mayor expresividad a un mueble ya de por sí curioso y que cuenta incluso con tres esculturas con forma de ojo, de rabo y de cuerno para aquellos que, de un primer vistazo, no logren imaginarse al animal entre las baldas.

Pero la tecnología de impresión digital sobre madera no encuentra únicamente utilidad en el mobiliario sino que puede también ser aplicada a parqués.

Así lo demuestran las tarimas de "MH Parquets", sobre las que ha sido dibujada como si de un tatuaje se tratara la veta de madera antigua gracias a un diseño de "La Selva Studio" y la diseñadora gráfica Lorena Ruisi.

Estos son solo algunos de los ejemplos expuestos en "Surface&Interface" para poner de relieve las posibilidades que ofrece esta técnica, según Lecuona, que puede suponer "un cambio, una revolución o una innovación importante" en el mueble de madera.

Pero para ello, como apunta el comisario, la compañía valenciana deberá posicionarse en los mercados y hacer correr la voz, razón por la que la tecnología se exhibe en un acto paralelo del Salón Internacional del Mueble milanés, considerado el más importante del mundo.