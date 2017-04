Matos reta a Clavijo a llevar una ley sobre los barrancos

El diputado regional socialista Gustavo Matos replicó ayer a las declaraciones del presidente del Gobierno canario sobre los barrancos de Güímar y le retó a que presente una nueva propuesta de ley en el Parlamento para garantizar la recuperación de este espacio, pero sin que les cueste nada a los isleños y pagándolo los que destrozaron la zona durante 40 años. Frente al jefe del Ejecutivo, Matos sostiene que el hecho de que no se admitiese la ley propuesta por el Cabildo tinerfeño no significa que no quepa otra norma.

El representante del PSOE niega que la iniciativa insular permitiese las expropiaciones sin más, ve muy difícil que se siga extrayendo áridos por lo complejo del proceso administrativo ahora e insiste en que la propuesta era ilegal y que se debe cumplir el fallo judicial.