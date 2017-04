El empleo no son solo números

Hay dos formas de ver el vaso: medio lleno o medio vacío. Y la evolución del mercado laboral en Canarias suele enfrentarnos a esta contradicción. Cada mes se publican datos sobre la situación del mercado del trabajo en las Islas y cada quien es libre de interpretar los datos numéricos como desee. Pero, como en todo análisis administrativo, creo que es conveniente conocer las singularidades de la materia en cuestión.

El análisis de unos datos que compartimos mes a mes no debe hacernos caer de una forma precipitada en conclusiones fáciles ni simples, ya que no reflejan la complejidad de un mercado laboral dinámico y que está vinculado a factores internos y externos.

Partiendo de que la tasa interanual de empleo ofrece una información más precisa que la cifra mes a mes del mercado laboral, llama la atención que algunos dirigentes del PSOE, el mismo partido que en los últimos seis años gestionó las políticas de empleo en Canarias, traten ahora de convencer a medios de comunicación y a la ciudadanía de que la evolución coyuntural calculada mes a mes es la única fotografía válida de la situación del mercado del trabajo en las Islas. Porque se comportan, con una vanidad que roza lo enfermizo, como si el desempleo bajara solo cuando ellos se sientan en el Consejo de Gobierno y subiera al día siguiente de salir del Gobierno de Canarias.

En el equipo que preside Fernando Clavijo seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de acceso al mercado del trabajo. Y creemos que no se puede hacer una interpretación política simplista ni interesada del empleo, porque en nuestra comunidad autónoma existen picos de contratación de carácter estacional que están vinculados en una gran medida con las campañas de verano y con otros periodos de vacaciones.

Por ejemplo. Cada mes de enero se produce un aumento puntual de las estadísticas de desempleo, porque el primer mes del año marca el final de la campaña de Navidad, al igual que marzo supone el final de la temporada alta del turismo procedente de los países del norte de Europa. Asimismo, el primer periodo vacacional del año, la Semana Santa, tiene una influencia directa en la evolución del mercado del trabajo en las Islas. Este año, la Semana Santa llega más tarde que de costumbre, y este factor supone un retraso en las contrataciones laborales para cubrir estas necesidades en los servicios.

Decía al principio que las estadísticas de empleo se pueden ver como una señal de pesimismo o, por el contrario, como un punto de continuación para avanzar. Ahora los datos confirman que durante el mes de marzo se ha producido un mayor número de contrataciones y también se constatan más afiliaciones a la Seguridad Social. Son dos síntomas claros de que la recuperación económica sigue su marcha y que esta mejoría supondrá más posibilidades de trabajo para la población desempleada en Canarias.

También es importante subrayar la evolución que ha experimentado la contratación de personas con carácter indefinido en los últimos años. Sin que este dato nos lleve a un optimismo desmedido, sí es de justicia señalar que el nivel de contratos indefinidos se encuentra ya a la altura de los años previos a la crisis económica. En 2006 el número de contratos indefinidos acumulados en el primer trimestre de ese año alcanzó 22.220, cifra que durante los años más duros de la crisis descendió hasta 13.307 en el primer trimestre de 2012. Es un buen síntoma que este año el primer trimestre suma 23.895 contrataciones indefinidas, lo que prácticamente iguala los niveles previos a la crisis.

Es importante destacar que en marzo, con 59.238 contratos (31.148 hombres y 28.090 mujeres), se produjo un aumento del 13,73% de contratos respecto a marzo de 2016. También ha crecido casi un 20% la contratación de menores de 25 años respecto a marzo de 2016, y un 15,34% la contratación de mayores de 45 años respecto al mismo mes del año pasado. Con 67.371 contratos en marzo aumentó en 8.132 contrataciones el balance de marzo de 2016. Y los 27.375 contratos indefinidos firmados este marzo superan en 5.692 el número de contrataciones obtenidas el anterior mes de febrero.

Son buenos datos y van a mejor, aunque somos conscientes de que el desempleo no debe ceñirse a un análisis estadístico, y lamento que por otros intereses haya quien caiga en la tentación. Porque el problema del desempleo afecta a las personas, no es solo una cuestión de números. El paro es un problema social y en el Gobierno de Canarias no estaremos satisfechos hasta que cualquier ciudadano pueda acceder a un puesto de trabajo. Tenemos la responsabilidad de velar por el empleo, por el derecho de los ciudadanos a disponer de un trabajo digno y hacemos autocrítica cuando es necesario, pero hay que analizar los datos globales en función de cada época del año.

Como indicó el presidente Clavijo en el debate sobre el estado de la nacionalidad, el Gobierno de Canarias trabaja para afianzar la recuperación del empleo y defender los intereses generales de los canarios, como ha logrado en los Presupuestos Generales del Estado. Una ley fundamental que nos permitirá recuperar los recursos económicos que el Estado recortó a Canarias a cuentas de la crisis y que ya incluye incentivos para la contratación indefinida en empresas de menos de cincuenta trabajadores, para menores de 30 años y mayores de 45, mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que en las contrataciones de trabajadoras pueden llegar al 100%. En definitiva, este Gobierno continuará trabajando en las medidas que permitan más oportunidades para todos los canarios que buscan un empleo. Porque todos merecen otra oportunidad.

*Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias