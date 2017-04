Estados de ánimo casi indefinidos

M arinas pobladas de pequeños veleros, paisajes de ciudades o masas de personas, además de diversas formas geométricas, son algunos de los motivos que se pueden vislumbrar en la colección de pinturas que Manuel Lobato, capitán de la marina mercante jubilado, presenta hasta mañana, en el Real Casino de Tenerife en Santa Cruz.

Una treintena de obras, lienzos realizados con acrílico, betún de judea y pinturas para cristaleras, reflejan las inquietudes plásticas que han presidido sus impulsos creativos durante los últimos meses, llenos de experimentación y gusto por reflejar esos estados de ánimo que ha traducido en manchas y colores, con veladuras y aguadas. Él titula la serie "Gestos indefinidos" y la inscribe en una abstracción figurativa.

Lobato, que reside en Tenerife desde el año 1967, aseguró que "siempre me ha gustado el arte. Desde pequeño fui a cursos de dibujo y pintura. Recuerdo que siendo capitán de la marina mercante me quedé en tierra en 1981 para estudiar Bellas Artes. Me dio clases Maribel Nazco. Al final solo pude hacer dos años".

Desde entonces ha expuesto sus cuadros en más de una docena de individuales, incluso hizo una de fotografía en el TEA, otra de sus pasiones, al igual que el modelado.

"Mi obra es una figuración con cierto aire abstracto. Antes pintaba con las manos y últimamente he utilizado pinceles. Casi siempre han sido pinturas en las que movía el cuadro. Me gusta hacer las cosas rápido, los termino en dos horas y no los vuelvo a tocar y si no me gusta pinto encima el día siguiente. En esta colección he pensado más el cuadro y si le veo fallos los corrijo".

Lobato nunca ha utilizado el óleo en su trabajo, aunque sí la tinta china para hacer paisajes en pequeño formato, motivo por el que en estos óleos ha incorporado líneas negras para definir contornos. Su paleta de colores incluye el negro, rojos, azules, amarillos, blancos o grises, además de sus combinados, dando como resultado una obra bastante colorista. "Me gusta comunicar, pero lo hago para mi. No pienso en los demás".

