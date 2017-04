El Canarias encajó la octava en el Principado

El Iberostar Tenerife dejó pasar su primer "match ball" para meterse en el "play-off" por el título después de perder en una pista donde solo ha ganado este curso el Baskonia. Los de Txus Vidorreta plantearon un partido que fue de estilos. Un equipo vertical, el Andorra, contra un equipo más creador, el Canarias.

Ese choque de estilos cayó para los andorranos, aunque en los primeros diez minutos dominaron los de Vidorreta. El inicio del partido contó con la máxima igualdad hasta el triple de Doomerkamp, que situó el 8-11. Los de Joan Peñarrolla estaban ofreciendo un juego muy precipitado. Con dos triples de White se llegó a la máxima diferencia y al final del cuarto, con 14-23 para Ibestostar.

En el segundo, los andorranos pusieron una marcha más al partido y dejaron el desacierto del primer acto olvidado. Un parcial de 10-2 situó en 24-25, que obligó a Vidorreta a pedir un tiempo muerto ya que el Moraban estaba haciendo el juego que le gustaba, correr, y el Iberostar necesitaba pararlo.

Los anfitriones no llegaron a ponerse por delante en este segundo cuarto, ya que en el intercambio de golpes lo ganó el Tenerife. Un triple de Thomas Schreiner y un mate de Shermandini, dejaron en empate a 33 el descanso.

En la reanudación, el Iberostar Tenerife estuvo muy nervioso y dejó de correr gracias a la buena defensa de los locales, que con 6 puntos consecutivos de Oliver Stevic se volvieron a poner por delante en el marcador 39-36, la primera vez que estuvieron mandando en el luminoso desde el inicio.

Los de La Laguna aún así no se dejaron ir y lucharon pese al poco acierto que estaban demostrando. Los puntos de Abromaitis mantenían dentro del partido a los canaristas. Pero el Andorra, con la ayuda de su público y un parcial de 13-2, puso el 59 a 49,que no fue la máxima renta porque al finalizar el tercer cuarto con un 2+1 de Albicy se llegó al 62-53. Anteriormente los árbitros pitaron dos técnicas, por simulación y protestar, que no fueron aprovechadas por los isleños.

Con el 62 53 empezó el último parcial y el Iberostar Tenerife se intentó meter en el partido con un parcial de 0-6 que les colocó a tres puntos: 62-59. El Iberostar Tenerife se cargó de faltas, sobre todo en jugadores importantes como Vázquez, Bogris y Grigonis.

Mientras tanto, con el 69 a 59 y a dos minutos y 56 segundos para el final, emergió la figura otra vez de Abromaitis, el mejor del Canarias. Este jugador entre triples y lanzamientos de larga distancia, mantuvo la igualdad hasta el final.

A 1:35 para la conclusión, White provocó el 76-70. Este jugador también anotó otro triple para el 78-73, pero el Andorra no se dejó sorprender y consiguió una victoria importante para seguir en plazas de "play-off" por el título.