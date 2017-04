"Creo que el empate es un resultado justo"

José Luis Martí dio por bueno el empate en un partido en el que solo echó de menos que su equipo no le diera tantas facilidades al Rayo Vallecano en los minutos finales. "Creo que el resultado es justo", comentó en la sala de prensa.

"Fue un encuentro muy disputado y los dos equipos intentamos buscar la victoria desde el inicio. Entramos al campo sabiendo bien lo que teníamos que hacer, pero con el cansancio nos costó más", dijo haciendo un breve resumen del choque. "Tuvimos ocasiones claras, pero en los últimos minutos, cuando había que manejar el partido y no conceder nada, el Rayo tuvo las llegadas más claras".

El balear explicó que buscó soluciones con el partido avanzado utilizando otro sistema táctico. "En la segunda parte cambiamos para jugar con un rombo y con dos delanteros, con la idea de tener una mayor presencia en ataque e ir a por la victoria, y contamos con la ocasión de Amath y con algún contragolpe, pero no pudimos marcar".

En el apartado ofensivo, Martí no pasó por alto la caída de Aarón Ñíguez en el área del Rayo. El entrenador blanquiazul lo tuvo claro al afirmar que Eiriz Mata se equivocó al no pitar penalti. "Desde mi posición sí me pareció, pero el fútbol tiene estas cosas. Esta vez nos tocó así y la pasada, lo contrario", señaló recordando el error del árbitro del compromiso con el Real Oviedo al castigar a los asturianos con una pena máxima.

En cuanto a la aportación de Gaku Shibasaki, que tuvo minutos en el tramo final, se mostró satisfecho. "Le pedimos que se moviera por delante de los tres centrocampistas, en el rombo, para que intentara recibir y meter algún que otro pase. Intentó dar uno muy bueno que se quedó en el camino y también intervino en el balón parado", detalló.

En definitiva, dijo que se sentía "orgulloso" por la actitud de sus futbolistas y le otorgó valor al 1-1. "Lo doy por bueno porque es importante sumar. Nos sirve para seguir".

Por otra parte, aclaró por qué no convocó a Lozano y a Omar. "Fue una decisión técnica. Opté por los que pensé que eran mejores para este partido, pero ellos son muy importantes para el equipo. Iremos haciendo cambios porque las piernas llevan muchos partidos".

"Le doy mérito al Tenerife por su inicio de partido"

Miguel Ángel Sánchez, más conocido como Míchel, reconoció que el Tenerife fue superior al Rayo en el tramo inicial del encuentro, pero no por un bajo rendimiento de sus futbolistas, sino por uno notable del rival. "Le doy mérito al Tenerife por su comienzo del partido", dijo el entrenador del Rayo antes de destacar que, a continuación, su equipo "se rehizo y jugó bien". En este sentido, Míchel quiso remarcar que "nadie se escondió".

El técnico local confesó que le gustó "mucho" la respuesta de sus futbolistas tras el descanso. "Pudimos ganar", comentó el madrileño, a quien el 1-1 le dejó un sabor "agridulce", aunque percibió sensaciones "positivas" del trabajo de un Rayo que aún siente cerca la amenaza del descenso. "Las sensaciones son muy buenas, pero hay que seguir. Todas las jornadas serán importantísimas".