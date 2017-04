Aarón afirma que "el penalti es claro"

Aarón Ñíguez recuperó su lugar en la alineación titular después de perderse el partido con el Real Oviedo por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. El mediapunta alicantino formó parte del "once" en Vallecas y se hizo notar en el campo, como siempre. En este caso, entre otras intervenciones, participó en la jugada del gol de Amath y protagonizó la acción polémica de la tarde, al ser derribado en el área del Rayo por Zé Castro, sin que el árbitro Eiriz Mata pitara penalti.

Sobre esta última cuestión, Aarón contó que el defensa local sí le hizo falta, aunque igualmente se mostró comprensivo con el colegiado gallego. "El jugador del Rayo no tocó el balón, sino mi rodilla, así que el penalti es claro", dijo para añadir que fue "una jugada difícil de ver" por parte de Eiriz Mata. "No hay que darle más vueltas, tuvimos mala suerte", añadió.

Al margen de este momento del encuentro, Aarón opinó que Rayo y Tenerife disputaron ayer un "partido de ida y vuelta" en el que los dos equipos tuvieron "ocasiones para ganar", de manera que se animó a "dar por bueno" el punto logrado en Vallecas. "Pero somos ambiciosos y es una lástima no haber ganado. Seguimos sumando y somos positivos", matizó.

Siguiendo con el desarrollo del choque, destacó que la primera mitad del Tenerife fue "muy completa", aunque al equipo le faltó tener más puntería para aumentar la ventaja en el marcador. "Hay que seguir mejorando", indicó.

Pensando en el próximo sábado, señaló que el duelo con el Girona será "muy bonito. Habrá que vivirlo y disfrutarlo, y si se puede lograr el triunfo, mucho mejor".

Cámara afirma que la clave estuvo en el error de Eiriz



Raúl Cámara se mostró convencido de que si Eiriz Mata hubiera señalado penalti en la caída de Aarón Ñíguez en el área del Rayo, con 0-1 en el marcador, el Tenerife casi habría sentenciado el encuentro, en el caso de haber marcado el segundo gol en esa jugada. "No pude ver bien lo que pasó en esa acción, pero Aarón me ha dicho que sí fue un penalti claro. Y creo que ahí tuvimos el partido, porque entramos muy bien al campo, Amath marcó pronto y la clave estuvo en ese penalti no pitado, porque luego el Rayo fue creciendo", opinó el lateral blanquiazul. No obstante, analizó de forma "positiva" el desenlace del choque por "cómo se puso el partido", ya que el Rayo pasó de ser dominado a mandar y estar cerca de remontar. "Al final tuvieron más ocasiones que nosotros. Defendimos como pudimos y supimos sufrir", concluyó Raúl.

Carlos Ruiz: "Fue una pena no cerrar el partido"

Carlos Ruiz lamentó que algunos "fallos en las entregas" provocaran contragolpes del Rayo, que creó sus ocasiones más claras en los últimos minutos. "Fue una pena no saber cerrar el partido. Debimos estar más vivos", declaró el defensa del Tenerife. Al ser preguntado por la falta a Aarón en el área del Rayo, no pitada por Eiriz Mata, se apoyó en la versión de su compañero. "Aarón me dijo que le tocaron y que el penalti fue claro. Pudo ser la oportunidad de ponernos 0-2, pero no fue así. Se dio de esa manera".