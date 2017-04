El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, puso la guinda a su visita a Tenerife presenciando el último partido de la temporada del Tenerife Iberia Toscal. Antes, el máximo mandatario se reunió con autoridades del Cabildo, del Ayuntamiento de Santa Cruz y con la directiva del propio club capitalino.

"Hemos visto la predisposición de las instituciones al apoyo del club. Les hemos explicado toda nuestra expansión internacional y los proyectos. Les hemos hecho saber que el Iberia Toscal no es un náufrago en medio del océano, sino que está apoyado por una asociación muy fuerte", manifestó.

Acerca de la propia entidad refundada en 2015, Lozano aseguró estar "muy agradablemente sorprendido por todo lo que hace, por su filosofía, por su implicación con toda la sociedad... El Iberia Toscal es una marca con mucha solera. Hay un ambiente fantástico en las gradas, con muchas familias. Hay que aplaudirles para que sigan trabajando en esta misma línea. No deben perder la cabeza y ser siempre serios. Ojalá siga creciendo el fútbol sala en Tenerife a través de la marca Iberia Toscal".

Cuestionado acerca del extinto Uruguay Tenerife y todo lo que rodeó a su salida de la LNFS, declaró que "cuando hay una experiencia desagradable en una familia, afecta a esta. Fue un disgusto. Una de las enseñanzas que me ha dado el deporte es a mirar hacia delante. Nunca me recreo en la derrota, sino que aprendo. En este caso, una metáfora es estar aquí. El Iberia Toscal es una victoria. El pasado no lo vamos a cambiar".

Lozano ve "calidad, juventud y una ilusión tremenda" en el equipo, aunque quizás le "falta pausa. El manejo de los tiempos es básico en la alta competición. Quizás más pronto que tarde podremos ver al Iberia Toscal en Primera División", sentenció.