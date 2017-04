"Quiero mantener el pacto, pero, si CC no apoya las cuentas, lo habrá roto"

Dice ser una apasionada del servicio público y de gobernar con "responsabilidad", pero lleva un mandato "complejo y difícil", según confiesa, con un órdago llamado Bajo La Cuesta (aunque tiene la conciencia "muy tranquila") y ahora vive la incertidumbre de si se romperá su pacto con CC, si gobernará en minoría o habrá otras alternativas porque ya no readmitirá a ninguno de los dos ediles nacionalistas que votaron en contra del gobierno. La alcaldesa de Candelaria, la socialista Mari Brito, analiza la situación, tiene claro que el acuerdo, que quiere mantener, morirá si CC no apoya el presupuesto y, a escala nacional, explica por qué se moja ahora por Susana Díaz para liderar al PSOE.

¿Se ve de alcaldesa hasta 2019?

Fui elegida alcaldesa, firmamos un acuerdo de gobierno con CC y confío en que se mantenga.

¿De verdad espera que siga?

Yo siempre he abogado por la continuidad. He sido muy clara y se lo he trasladado a la interlocutora de CC, que es la presidenta del comité local. Hubo un incumplimiento grave, una deslealtad, y más cuando se había hablado previamente de los asuntos y no se había mostrado ningún desacuerdo. Pero ocurre lo que ocurre en el pleno, le quito las competencias a los dos concejales, no se dan las circunstancias para restituirlas y abogué por que las hubiera, pero eso no solo no ha pasado, sino que ha ido todo a peor. Ya le he dicho que no los voy a restituir, que es una decisión firme, ella me dice que está a la espera de la reunión de su comité y sigo esperando.

¿Se ve en minoría en breve?

No lo sé. No me atrevo a aventurarlo. Siempre he abogado por este pacto, que se firmó por el pueblo de Candelaria.

Antes que el pacto en cascada.

Sí, algunas voces han intentado vincularlo al regional, pero está al margen, no se dice ni una palabra de él. Ahora bien, siempre he mantenida informada a la dirección regional e insular del PSOE...

¿Y se ha sentido respaldada?

Sí, totalmente. Yo siempre he querido que el pacto se respete, que se cumpla lo firmado.

¿No se puede cambiar nada?

No, creo que hay que cumplirlo. Yo siempre lo he respetado y lo que ha habido es una deslealtad de estos dos concejales. Siempre he visto un grupo de gobierno, no dos partidos, y las cuestiones con nuestras formaciones debemos resolverlas en nuestras sedes, no trasladar esos problemas al gobierno.

Tiene claro que no recuperará la confianza en esos ediles...

En esos, no. Esa ya es una decisión que le corresponde a CC...

¿Y qué le trasladan: que quieren arreglarlo, cómo...?

Las conversaciones eran par restituir a un concejal, pero es que las circunstancias han ido a peor.

¿Están forzando la ruptura?

No lo sé. Lo que me sorprende es que, trabajando en ese sentido, me piden ahora que se restituya a los dos y me dan un plazo...

También hay quien le achaca injerencias en el comité de CC...

Pero la acción de gobierno, de proyectos para Candelaria, no puede estar sujeta a la decisión de un comité. Si no somos capaces de explicar eso en nuestras sedes, pues tenemos un problema. Yo no impongo, aquí se hablan las cosas y lo que pido es que se hable cualquier desacuerdo o cuestión. Nunca me he negado a dialogar, todos podemos tener una opinión diferente, pero lo que no puede ser es que un gobierno acuerde una cosa y pase otra en el pleno. Por supuesto que podemos trasladar la gestión a nuestros comités, y yo doy cuenta cada mes, pero no lo otro. Soy la alcaldesa de todos, y por eso despacho con todos, es lo habitual. Lo que no puede ser es que decidamos una cosa, no porque nos la inventemos, sino porque hay unos informes técnicos y jurídicos, y debemos gestionar conforme a eso, y se incumpla en el pleno. Por muchas ideas y proyectos que tenga, si no se soportan en esos informes no los podré aplicar. Lo del voto diferente no lo entiendo y, si me dicen que lo hacen por el comité, menos.

¿No será un paso calculado?

No lo sé. Soy una persona bastante racional y, aunque tenemos emociones, esto hay que racionalizarlo. Por eso, cuando pregunto por argumentos, espero que no me digan solo que es por el comité.

¿Ha contactado ya con otros partidos por si se queda en minoría?

No.

¿Cree que es lo más probable?

No lo sé. Lo que sí sé es que debo buscar la estabilidad del gobierno, luchar por el municipio y por proyectos que afiancen su desarrollo y futuro por el bienestar de sus vecinos, y por eso firmamos ese pacto y quiero que se respete con lealtad y responsabilidad.

¿Teme una censura?

No.

¿Ni se plantea ese escenario por la composición del ayuntamiento?

No puedo aventurar ni puedo saber eso, pero, insisto, sigo abogando por este acuerdo. Y, si hay cambios u otras circunstancias en CC, necesito saberlo.

¿Ha influido la situación regional, la ruptura del pacto CC-PSC? ¿No le han trasladado nada?

No lo sé, pero no se me ha trasladado nada. De lo que hemos hablado estos meses es solo de la readmisión de uno de los ediles...

De todos modos, ¿tiene la sensación de haberse equivocado en algo con el pacto, sobre todo con lo de Bajo La Cuesta? ¿Rectificaría algo de volver atrás o tiene la conciencia tranquila?

Tengo la conciencia muy tranquila, aunque sí digo que han sido dos años muy complejos, muy intensos, con asuntos muy difíciles de tratar y gestionar como el de Bajo La Cuesta, aunque hay otras cuestiones por las que también estoy luchando.

¿Cómo cuáles, sobre todo?

Como la piscina; por proyectos de embellecimiento; acciones de empleo en las que invertimos casi un millón de euros gracias al apoyo de otras administraciones; mejorar la cualificación de las personas; la plaza de La Candelaria; los servicios básicos, tratando de sacar la licitación del nuevo contrato de los residuos y la limpieza, el alumbrado público o el transporte a demanda. Es decir, todo lo que tiene que ver con las personas: esto es en lo que quiero trabajar y, para esto, necesitamos estabilidad, dialogar y consensuar.

¿Ningún de estos proyectos corre peligro o cambiará las prioridades si se queda en minoría?

No, es que estas prioridades son trabajo del gobierno y he respetado siempre las áreas de cada uno. Algunos proyectos se han tenido que posponer porque no hay financiación, como el edificio de seguridad, la sede del parque de bomberos o el centro de salud, que teníamos muy avanzado en el mandato anterior y al que ahora le buscamos una nueva ubicación, pero hemos tratado de cumplirlo todo.

Con esta situación, ¿teme no aprobar los nuevos presupuestos?

Los presupuestos están incluidos en el acuerdo y hay que negociarlos. No vamos a llevar ningunas cuentas a pleno que no estén negociadas. Eso sí, hay una parte de presupuestos participativos que llevaremos porque es un compromiso con los ciudadanos.

¿Con inversión de...?

De 350.000 euros. Ya se cerró la fase de participación y decisión y ahora ultimamos los proyectos.

¿Hubo mucha participación?

Sí, en torno a 1.300 personas, entre otras cosas porque las votaciones era particulares, no por entidades. Se pusieron buzones en los centros ciudadanos, una plataforma digital, una línea de whatsApp para presentar sugerencias... Se recogió todo y se llevó a las cinco mesas comunitarias para votar y se eligieron tres proyectos por cada una. Luego, tenemos también obligaciones de contratos ya fijados, personal local y lo que queda habrá que negociarlo entre las áreas...

Vale, pero, si CC no quiere porque todo cambió, ¿se apoyará en otros, está abierta a negociar?

Vamos a ver: los socios tienen que negociar antes...

Pero, ¿tienen un calendario o lo ocurrido lo ha paralizado?

No, desde Hacienda se está perfilando ya el presupuesto con los números que hay, se está ajustando el gasto en personal, incorporándose la parte participativa...

¿Subirán mucho las cuentas?

Por las noticias que tengo, serán similares a las de 2016.

¿Teme que se bloqueen y tenga que mantener la prórroga?

Tenemos que negociarlo con CC y, si va a pleno y votan en contra, pues estarán rompiendo el pacto, porque las cuentas sí que están en el acuerdo, aunque entiendo que intentaremos llegar a un acuerdo siendo todos generosos y sabiendo las obligaciones que tenemos.

¿Se dará eso en un mes, más...?

En abril será imposible, pues aún no nos hemos sentado a debatirlo; como muy pronto, en mayo.

¿Con lo que ocurrió con el pacto regional, cree que se han acabado los acuerdos en cascada? ¿Se han probado como un error?

Las situaciones en cada lugar son diferentes y a la vista está: puede que en unos sitios haya funcionado y, en otros, no. Lo que sí se debe hacer siempre es dialogar.

¿Lo limitaría al Gobierno, cabildos y grandes ciudades?

La verdad: no me lo he planteado.

Pero, tras lo que pasó, ¿qué palpa en su partido? ¿No cometerán ese error de nuevo, o no es un error?

Todos hemos sido testigos de lo ocurrido, pero no sabemos qué pasará en las próximas elecciones...

¿Cree acertado que el PSOE siga en los cabildos y ayuntamientos?

Si los acuerdos funcionan, sí, porque eso se ha de fundamentar en el respeto a los ciudadanos, que fueron los que votaron. En Candelaria, por ejemplo, otorgaron la mayoría al PSOE y tuvimos la responsabilidad de buscar un acuerdo de estabilidad, al no tener mayoría absoluta. En nuestro caso, se nos orientó desde el principio a favorecer un pacto con CC.

O sea, que la regional se anticipó aquí al pacto en cascada...

Ya se aventuraba que se podía llegar a una acuerdo regional e insular, se nos orientó y pactamos antes. No está expresado, pero ese era el espíritu y hemos estado trabajando. Siempre surgen divergencias diarias, pero tanto con los ediles de CC como con los del PSOE, y eso es normal, es el día a día y nunca ha habido problema. Lo que no es normal es votar en contra del gobierno. Yo no pretendo romper nada, en el Cabildo está funcionando, se está trabajando y sacando proyectos adelante...

No rompería otros pactos, vaya.

Pero no me toca a mí decidirlo.

¿Y pactar el gobierno regional con el PP para desbancar a CC?

Sobre eso... Lo que sí puedo decir es que el PSOE ha luchado por el bienestar de las personas y a la vista está, con las áreas que ha gestionado. Alabo esa gestión.

Pero, ¿hicieron bien al irse del consejo por el Fdcan, que, en definitiva, es dinero para municipios?

El Fdcan es un suplemento, un complemento a los presupuestos...

¿Debió ir a áreas básicas...?

Sí. Es que hemos visto lo que ha ocurrido en sanidad, la deuda que había y su déficit... Hay unos servicios básicos que se deben garantizar, que son pilares básicos de la cohesión social y territorial: la sanidad, la educación, los servicios sociales y, por supuesto, inversión, pues son muy importantes unas buenas infraestructuras, comunicaciones, red de transportes... Y creo que hay margen para redistribuir y que el PSOE, con Ornella, hizo un trabajo magnífico en Obras Públicas, Patricia en el área social y de Empleo, y las cifras están ahí, son datos objetivos, y Jesús estaba haciendo una gran labor en la sanidad pública para disminuir el déficit histórico, aparte de Aarón... Pero no fueron ni dos años de gestión y los resultados serían mejores de haber seguido en el gobierno.

Por cómo habla, está claro que se ve de candidata en 2019 ¿o se lo piensa por estos años duros?

A ver, estoy a disposición del partido. Son años duros, pero también muy ilusionantes.

Quiere rematar la gestión, vaya.

Claro, quiero seguir gestionando y luchando por el pueblo de Candelaria. Eso es lo que he perseguido siempre, antes como edil y ahora como alcaldesa. Es una lucha constante, pero mejorar la vida de la gente y el entorno, que parece un tópico, pero es la realidad, resulta algo primordial y, por eso, intento ejercer el servicio público de la mejor manera con las herramientas que tenemos.

Por lo que ha podido saber, y de ser diputada del PSOE en Madrid, ¿votaría no a los presupuestos estatales pese a lo que dan a Canarias?

No lo sé. Por el anteproyecto que hay, es un avance, pero no llegamos a recuperar lo que teníamos en otras situaciones. Es verdad que el momento es distinto...

¿Tendría, al menos, dudas, sobre todo si se tiene que prorrogar el presupuesto y no se queda el REF fuera de la financiación o no hay más dinero para convenios?

Claro que tendría dudas, por lo menos por lo que he visto en los medios, ya que no he tenido la oportunidad de abordarlo con la dirección del partido a otros niveles. Pero, por ejemplo, se supone que se negoció el PIE y ahora no aparece, sino que se incluirá vía enmienda, y eso no es una garantía. Hay muchos factores que influyen y debe haber cautela.

¿Por qué apoya a Susana Díaz?

Porque creo que es la persona adecuada con lo que ha vivido el PSOE, con las dos últimas derrotas electorales contundentes...

¿De verdad cree que ella habría tenido mejor resultado que Sánchez en esas mismas coyunturas?

No lo sé porque no podemos volver, pero Susana, a la que he escuchado desde hace tiempo en varios foros, tiene su mensaje y puede integrar a todos los que militamos y a los que tenemos que recuperar para el PSOE, que ha sido el referente en momentos muy difíciles de la historia de España; ha sido un revulsivo para los grandes logros en seguridad social, sanidad, educación, la cohesión...

¿Y Díaz y Sánchez no están demasiado quemados tras lo del comité de octubre o es que no hay mirlos blancos, más allá de López?

Lo que ocurrió nunca debió pasar: esa retransmisión televisiva, esas injerencias de muchos...

Pues alguien de Díaz se presentó diciendo que ella era la autoridad...

No estuve, pero con lo que he visto y me han contado, creo que Susana es la que puede liderar el proyecto y cohesionar el PSOE...

¿Sánchez no podría integrar o le harían una cama como se le hizo en su día a Borrell por candidato outsider y no el del "aparato"?

No me gusta hablar de aparatos...

Pero es una simplificación metafórica que siempre se hace, y no solo con el PSOE: hay afiliados a los que les está llegando documentación de Díaz y no de Sánchez y lo achacan al "aparato"...

Confío, honestamente, en que los tres candidatos siempre han luchado por el partido y en que lo sigan haciendo, gane quien gane.

¿No teme una desbandada?

Espero que no, porque, entonces el mensaje de los 3 no es real.

¿Y no hay un paradigma nuevo: Podemos no ha venido para quedarse y el PSOE, si quiere gobernar, no deberá pactar con ellos porque no podrán recuperar buena parte de sus 5 millones de votos?

Pero es que, la última vez que ganamos, nos votaron 11 millones. Tenemos que reflexionar sobre qué ha ocurrido para pasar de 11 a 5.

¿Y cuál es su reflexión?

Creo que se ha perdido la identificación de la sociedad con el PSOE. Eso está claro, ya que, si no, habrías perdido 1 millón de votos, no 5. Lo que la gente quiere, al final, es un programa que facilite su vida, que haya una garantía estructural para eso. El PSOE siempre fue el modelo y el referente para eso, pero cometimos errores y la gente ha creído más otros mensajes.

Con Bajo La Cuesta, contextualización

Preguntada por si cualquier otro alcalde habría actuado igual con Bajo La Cuesta , Brito hace historia: "Me encuentro con un decreto de desalojo que tengo que notificar por seguridad, pues hay graves riesgos de desprendimientos y soy también la responsable de la integridad de esas personas. Debo salvaguardar sus vidas. Se emitió ese decreto y, tras la autorización judicial porque no desalojaron de forma voluntaria, el proceso devino en el desalojo. A esto se añaden los proyectos de requerimiento a los propietarios del talud: unos han cumplido con la estabilización, como Unelco Endesa, y Dani Rann no. Pero nosotros nos hemos reunido desde un principio con los vecinos". ¿Y no le ha faltado un poco de tacto? "No creo. En las reuniones, hemos intentado explicar la realidad de las cosas. Han sido citas con cientos de vecinos, con los grupos, medios... Sé que es algo muy complejo y siempre he tenido muy en cuenta la situación social, y por eso hemos intentado apoyar a través de las ayudas de emergencia, pues es el único instrumento que teníamos. No he hecho nada que me haya inventado; todas las acciones tienen su soporte técnico y jurídico porque estamos en un dominio público. Damos soporte a una situación que, como poco, es irregular y es dinero público". ¿Ha bordeado la prevaricación? "No, porque he actuado siempre con informes jurídicos y, si no, no lo hubiera hecho. Yo no controlo a los técnicos. Ha habido informes externos porque no tenemos un ingeniero, luego han asumido esos informes los técnicos municipales y los juristas han hecho los suyos. Y todo este expediente, que va ya por más de una docena de tomos, fue al juzgado y éste decide el desalojo para salvar sus vidas".

Once casas alternativas con informes justificados

La alcaldesa, que deja claro que necesita ahondar mucho en esto, también subraya que, "de las 55 viviendas, 24 primero y, luego, 23, porque una desistió, solicitaron ayudas porque fuimos claros y dijimos que buscaríamos alojamiento a los que tuvieran su única casa allí y que se demostrara que no tenían una segunda. De esas 23, se han concedido 11 porque no hay informes que avalen las otras. Hemos tratado de gestionar y hemos mantenido un contacto continuo con Costas porque estamos en un dominio público. El proyecto de estabilización de Rann cuesta 400.000 euros y el de dominio público, casi en 900.000, con lo que solo podremos recuperar los primeros: ¿dónde encontraremos esos 900.000? ¿En el gobierno nos preguntamos si estamos dispuestos a utilizar 900.000 euros locales para estabilizar un espacio que no es nuestro?