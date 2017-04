Duro revés del Mensajero en su casa

Revés para el Mensajero en su afán por eludir el descenso de categoría al caer ante el Logroñés. Los palmeros hicieron méritos para el empate. Los rojinegros salieron a por todas, con Álex Cruz penetrando en el área, pero su asistencia no encontraba rematador, sacando el balón con el pie el meta Miguel. En la réplica Ione salía ante Salvador. Luego era Ale González el que no llegaba a una bola.

Primero minutos sin un dominador claro, con el Mensa pisando más al área rival. Pero enfrente no tenía precisamente un equipo conservador, toda vez que la situación clasificatoria de los riojanos tampoco es para estar tranquilos, muy cerca de los puestos bajos. Antes del cuarto de hora se le anulaba un gol a Coulibaly por fuera de juego. Después Ione hacía falta a Reguilón y el colegiado señalaba penalti. La pena máxima la transformó Pablo Espinosa. Pero el cuadro palmero estaba muy vivo y una penetración de Juanda puso un balón al corazón del área que no encontró rematador. Mediada la primera mitad el dominio ya era del cuadro de la Isla Bonita, pero con problemas para abrir la defensa visitante. Cerca de la media hora, Borja tiraba parando bien Miguel. En la réplica Reguilón ponía nuevamente a prueba a Ione, que despejaba a córner. Seguidamente cabezazo de Jaime que no cogía puerta por poco. Pero el Logroñés devolvía el golpe con un tiro de Coulibaly que no cogía puerta por poco. Ya en la recta final del primer tiempo Kamal sacaba una falta que Miguel detenía bien situado. A continuación Alex Cruz tiraba alto tras una buena asistencia de Juanda. Luego el meta Miguel metía una mano a tiro de Ale González. El Mensajero acabó el primer tiempo pisando el área del Logroñés, pero sin suerte en el remate.

Nada más reanudarse el choque Jaime metía un cabezazo en un saque de esquina que no cogía puerta por muy poco. En otro saque de esquina Borja prolongaba, sacando Caneda bajo palos. Los de Mingo Oramas forzaron cuatro saques de esquina en los tres primeros minutos de la segunda mitad.

El Logroñés reaccionó, obligando a salir a Ione fuera de su área, con algún apuro para conjurar el peligro. En la otra área, Miguel despejaba a córner un buen tiro de Alex Cruz. Después era Jaime el que lo intentaba tras otro córner, aunque nuevamente sin fortuna. Insistía el Mensajero, pero el portero Miguel se hacía con todas las bolas que iban entre los tres palos. El dominio era del Mensa, pero se notaba muy tranquilos a los foráneos. Ione tenía que estirarse en tiro de Muneta, mediada ya la segunda mitad. Los de Mingo Oramas merecían cuando menos el empate. Juanda chocaba con Miguel en una nueva penetración de los palmeros, quedando tendido el meta visitante sobre el césped, aunque recuperándose rápidamente, en algo que sonó más a pérdida de tiempo que a otra cosa. Vianney se topaba nuevamente con Miguel.

Se desesperaba el Mensajero. Juanda evitaba el 0-2 a tiro de Coulibaly, en unos minutos en los que el choque ya se estaba rompiendo. Al final se llegaría con ese 0-1, que deja muy preocupada la parroquia mensajerista.

0-1

mensajero-logroñÉs

Mensajero: Ione, Gabi Ramos, Juanda, Víctor Marco, Kamal, Jaime, Álex Cruz (Yeray, 72'), Matías (Dylan, 84'), Nacho, Borja (Vianney, 60') y Ale González.

Logroñes: Miguel, Zubiri, Paredes, Caneda, Amelibia, Adrián León (Javi Rey, 76'), Reguilón (Muneta, 64'), Remón, Coulibaly (Marcos, 87'), Salvador y Pablo Espinosa.

Árbitro: José Lax, del comité murciano. Expulsó a Sergio Rodríguez, entrenador visitante. Amonestó por los locales a Ione, Álex Cruz, Kamal y Víctor Marco; y por los visitantes a Zubiri, Coulibaly y Paredes.

Gol: 0-1, m. 13: Pablo Espinosa, de penalti.

Incidencias: Silvestre Carrillo. Unos 703 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Tomás Hernández, miembro de AEA.