Munilla niega que la Iglesia estuviera representada en el desarme de ETA

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha negado que la Iglesia estuviera presente en el desarme de ETA del pasado sábado en la localidad francesa de Baiona. El prelado donotiarra ha aclarado que la presencia del arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, fue "por su cuenta y riesgo", y considera "significativo ese intento de utilización del rostro de la Iglesia" en un tiempo en el que se reivindica "el laicismo".

En una entrevista concedida al programa Sexto Continente de 'Radio María', Munilla, a preguntas de los oyentes sobre la presencia en el desarme de ETA el pasado sábado del Zuppi, ha señalado que "no es verdad que la Iglesia haya estado implicada para nada en eso".

El obispo donostiarra ha mostrado su "sorpresa" por la asistencia del obispo de Bolonia, y ha apuntado que tampoco el obispo de Baiona, Marc Aillet, "estaba en conocimiento de eso".

Asimismo, ha señalado que Matteo Zuppi "no ha sido enviado por la Santa Sede" ni tampoco "ha recibido ninguna bendición" de ésta para acudir al acto del desarme de ETA, sino que "lo ha hecho por su cuenta y riesgo". "Acudió a título totalmente personal, sin ningún tipo de bendición explícita ni implícita de la Santa Sede", ha insistido.

Además, desde el "sentido del humor", ha ironizado sobre el hecho de que quizá la presencia del arzobispo de Bolonia en el desarme de ETA es "un símbolo que el laicismo ha terminado".

"REALCE"

Al respecto, ha recordado que en las "fiestas patronales", ahora "algunos políticos dicen que no entran en la Iglesia", y se ha preguntado si "este tiempo de laicismo ha terminado" o es que el pasado sábado "estaban verdaderamente necesitados y no sabían si podían servirse de alguien para darle un realce a un acto en el que querían escenificar no se sabe qué".

"Me parece significativo ese intento de utilización del rostro de la Iglesia, cuando estamos en este momento en unos parámetros en los que reivindicamos el laicismo y no sé qué", ha señalado.