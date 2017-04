Un cargo de CDC en un pueblo de Barcelona admite pagos de Millet para las campañas

Esteve Escuer, que fue presidente local de CDC en l'Ametlla del Vallès (Barcelona) entre 1990 y 2003, ha reconocido hoy ante el tribunal que el saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet hizo al menos tres pagos para financiar las campañas municipales del partido en la localidad donde reside.

En su declaración como testigo, Escuer ha admitido que en 2007 recibió de Millet un pago en efectivo de 13.000 euros, cantidad que ya ha devuelto, y posteriormente, a preguntas del fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y la insistencia de la presidenta de sala, Montserrat Comas, ha acabado reconociendo que Millet también les hizo otros dos donativos en 1999, uno de 3.000 euros y otro de 1.800 euros, para sufragar gastos de las campañas.

El testigo, que también fue presidente durante una década de CDC en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental y miembro del Consell Nacional de CDC y actualmente es militante de base del PDeCAT, ha reconocido que en 2007 recibió 13.000 euros de Millet para pagar gastos de la campaña municipal del partido en las municipales de mayo en l'Ametlla del Vallès, localidad donde reside el saqueador confeso del Palau de la Música.

El fiscal le ha mostrado al excargo local de CDC un documento escrito a máquina, con la firma de Escuer y la frase: "He recibido de Fèlix Millet la cantidad de trece mil euros, 27 de febrero de 2007". "¿Le suena este recibo?", ha preguntado Ulled, ante lo que Escuer ha respondido afirmativamente.

"En aquella época había un alcalde que no nos gustaba, queríamos cambiar y ayudábamos a la candidatura de CDC. Millet colaboró y este dinero responde a esto. Era una colaboración de Millet para pagar cenas, comidas, no sé si eso se considera una campaña, porque es una cosa muy etérea, es muy difícil de circunscribir", ha alegado Escuer, ante lo que Ulled ha replicado: "eso lo dice usted".

Escuer ha indicado que, pese a que en 2007 no ejercía ningún poder en CDC en l'Ametlla del Vallès, este pago en efectivo de Millet responde a que ambos se conocían.

El fiscal le ha preguntado entonces si Millet hizo otros pagos para ayudar a pagar gastos de campañas municipales de CDC en l'Ametlla con anterioridad, ante lo que ha respondido inicialmente con evasivas, afirmando que no lo sabía.

"¿Esta entrega de 2007, no es una dinámica que se arrastraba de años anteriores?", ha preguntado el fiscal Anticorrupción, ante lo que el testigo ha respondido: "que yo sepa, no".

El fiscal le ha mostrado entonces al testigo una serie de archivos, entre ellos dos documentos firmados por el propio Escuer en 1999 en los que confirmaba haber recibido de Millet, en dos pagos distintos, 300.000 pesetas (1.800 euros) y 500.000 pesetas (3.000 euros).

"No estoy seguro de que sea mi firma", ha alegado Escuer, ante lo que la presidenta del tribunal, Montserrat Comas, ha tomado la palabra para preguntar al testigo que aclarara si sólo admitía el cobro de los 13.000 euros y no el de los de 1.800 y 3.000 euros, pese a que también aparecía su firma.

"Los pagos -de 1.800 y 3.000 euros- no los recibí yo, ni en efectivo ni en cheques, pero durante las campañas se pagaban facturas, pero no a mí. Yo no los recibí. Se hicieron pagos directos para las campañas. Yo no recibí aquel dinero físicamente", ha alegado.