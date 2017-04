Obra en Méndez Núñez, un lujo para El Toscal

E L DÍA visitó la calle Méndez Núñez para pulsar la opinión sobre las obras de ensanche de aceras y mejoras en servicios básicos a los pocos días de iniciarse. Entonces no hubo rostros ni opiniones individuales, sino un sentido colectivo. Ahora, al cumplirse el primer mes es hora de identificar, entre vecinos y comerciantes, a quienes tienen, en general, una opinión contraria a la iniciativa. Por dos razones: considerar lo que se hace "un lujo ante las necesidades de El Toscal y no haber habilitado, aunque sea temporalmente, plazas de aparcamiento para sustituir las eliminadas, ahora con la ejecución de Dragados y luego, cuando concluya".

Úrsula propone de entrada que "coloquen aparatos de gimnasia en el pasaje San Pedro". Javier tercia rápido: "Es que ya no va a ser semipeatonal, se aparcará en toda la calle. Un parche para las casi 100 plazas que van a eliminar". Rechaza un argumento del concejal Díaz-Estébanez: "No se trata de querer la doble fila, sino que para poder subsistir ha sido fundamental. No es lo mismo".

La falta de aparcamientos en una zona donde el 90% de los edificios no tiene garaje es el argumento de Rafael que, sin embargo, entiende "positivo el nuevo saneamiento de primera". Lo vincula "a que el tranvía pasará por aquí".

Manolo, comerciante con local de San Martín hacia abajo, lo tiene claro: "Han acabado con el 50% de las ventas, pero el 31 de marzo sí tuve que pagar el seguro autónomo. El eslogan dice Juntos en la misma dirección... la del paro". Aclara: "Belleza sí, pero sin perder un aparcamiento". Julio ofrece la hoja de recogida de firmas por los árboles "de siempre".

Ha mejorado la relación con los trabajadores, aunque "los encargados son otra cosa, porque no nos informan". Valoran que "al menos han colocado pasos de peatones, aunque tengan rampas muy altas".

De rumores están llenas las conversaciones una mañana cualquiera de esta semana. Un ejemplo: la tertulia espontánea protagonizada por Anghel, para quien "aquí se habla mucho en los bares y luego no se hace nada", Rafael y Felipe, en el estanco de este último. Con una frase de Felipe, que "no es amenaza, sino reflexión", acaba esta pincelada de la obra en Méndez Núñez, "un lujo" para El Toscal: "El hierro le va a temer al fuego y el fuego somos los que llevamos aquí cuarenta años".

"Obras sobre obras", motivo de protesta

Un motivo de protesta ha sido estos días la realización de "obras sobre obras". Por ejemplo, para instalar la fibra óptica, trabajos acabados en tiempo récord y cuyas huellas son visibles aún en las calles La Tolerancia, San Martín y San Francisco Javier. En esta última, además, Paysa, filial de Emmasa, desarrolla otras en las tuberías. "Eso ya no es de recibo", apuntan.

"Esto va a ser un caos en el tráfico"

Una visión vecinal de futuro recogida durante la visita: "Las dos isletas que han previsto en la intersección de Méndez Núñez y San Martín van a originar un caos en el tráfico en lugar de hacerlo más fluido. Van a converger vehículos de varios lugares a los que se obliga a ir hacia una determinada dirección. Creo que esto lo ha diseñado alguien que no ha estado por aquí".

"La obra va bien"

Aparte de insistir donde quiera que le pregunte en que esta ha sido "la obra más informada a los implicados, vecinos y comerciantes", el concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, estuvo la semana pasada comprobando el estado de los trabajos que comenzaron el día 8. Es toscalero y alguien decía durante la visita de este periódico que "no se le ha visto en veinte años y viene ahora". Cosas de aquello de ser -o no- profeta en su tierra. En un comunicado, el consistorio resumía hace unos días algo así como "la obra va bien". Explicaba en la nota que "la remodelación parcial de la calle Méndez Núñez avanza a buen ritmo cuando se cumple el primer mes de unas obras que mejorarán el tramo entre la plaza Fernando Pessoa y la Rambla de Santa Cruz. El área de Infraestructuras confía en que, de seguir así, se pueda entregar incluso antes del plazo de ocho meses fijado inicialmente". Añadían que "está prácticamente terminada la primera etapa, centrada específicamente en el tramo comprendido entre Santa Rosalía y San Martín. Dentro de la programación de los necesarios cortes puntuales en cuanto a las calles transversales, esta semana se ha procedido a cerrar la de San Fernando, pero se ha reabierto el cruce de San Martín". Según Díaz-Estébanez, "aprovechando los primeros tres días de Semana Santa se procederá a realizar la conexión de la nueva canalización de saneamiento a la red existente. Quedará terminada en tres días, de manera que conlleve la menor molestia".

Árboles

Un grupo de vecinos del barrio ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al ayuntamiento que en la remodelación de la calle Méndez Núñez "se vuelvan a colocar el arbolado que tenía antes; es decir ejemplares de porte y en las dos aceras, tipo jaracarandas, flamboyanes, tuliperos del Gabón u otras especies similares frondosas y con flor". Argumenta que "las obras dejarán sin árboles la acera de los números impares de la vía. Esta calle se ha caracterizado siempre por la frondosidad de sus árboles, las jacarandas, en las dos aceras. Solicitamos que nos devuelvan el aspecto anterior del entorno. Aún estamos a tiempo".

Comisión de Control

Ciudadanos (Cs) anuncia que en la próxima comisión de control preguntará por "la deficiente gestión en el desarrollo de las obras que se están ejecutando en Méndez Núñez".