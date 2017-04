El PSOE exige al Ejecutivo fondos para la educación de 0 a 3 años

La portavoz de Educación del PSOE en el Parlamento de Canarias, Ana González, ha exigido al Gobierno regional que "no deje escapar más oportunidades en la implantación de la Educación Infantil de cero a tres años". La diputada socialista recuerda que en las Islas hay más de 65.000 niños de esa franja de edad que no cuentan con una red de atención educativa pública, "pero el Ejecutivo de Coalición Canaria no ha querido abrir una vía de financiación para implantar la Educación Infantil", denuncia.

Ejemplo de ello, dice, es el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Hacienda y las federaciones de islas y municipios (Fecai y Fecam) para reducir los costes de gestión del bloque de financiación. En él se contempló la posibilidad de financiar con este ahorro las escuelas infantiles de los ayuntamientos, una situación que se repitió cuando se presupuestaron 47 millones de euros más en Educación para 2017 pero, finalmente, a esta materia no se destinó "ni un solo euro", lamenta González.

Durante el último debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, todos los grupos parlamentarios dieron su apoyo unánime a una resolución del PSOE encaminada a garantizar la efectiva implantación de la Educación Infantil de cero a tres años. En concreto, la Cámara instó al Gobierno de Canarias a elaborar un mapa escolar de Educación Infantil para esta etapa y a aplicar un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas, asegurando la oferta educativa en este ciclo hasta llegar a una cobertura pública del 30% en el año 2020.

"Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es asumir que es una etapa educativa, con trascendencia en ámbitos como la conciliación o la igualdad, pero fundamentalmente educativa. Asumido esto, lo que toca es ponerla en marcha, para lo que proponemos esas tres medidas a corto, medio y largo plazo", expone la diputada socialista a través de un comunicado.