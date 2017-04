El PSOE majorero pide seguir investigando cómo se autorizaron las prospecciones

El vicesecretario general del PSOE en Fuerteventura, Juan Jiménez, ha abogado hoy por llevar a cabo iniciativas políticas en Canarias que mantengan abiertas las investigaciones sobre cómo se concedieron a Repsol los permisos para realizar prospecciones petrolíferas.

Jiménez ha hecho estas declaraciones después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya comunicado a los representantes del colectivo El Guincho-Ecologistas en Acción su decisión de mantener vivo el expediente abierto sobre las prospecciones, en vista de que los permisos no han sido anulados.

El dirigente socialista ha recordado que, "a día de hoy, no existe anuncio gubernamental oficial" de que los permisos hayan sido revocados o se haya declarado su caducidad.

Según el también consejero insular de Cultura, resulta "extraña" esta situación, que ha llevado al Parlamento Europeo a mantener abierta la investigación sobre los pasos dados por el Ministerio de Industria sobre el expediente que "aun mantiene muchas dudas sobre los plazos reales que tendría Repsol para llevar a cabo sus planes iniciales".

"Es evidente que existe una clara contradicción entre la postura de Repsol de que la autorización ya ha caducado y la del Gobierno central, que sostiene que todavía persiste la vigencia de tres años marcada desde agosto de 2014", opina Jiménez.

A su juicio, "se han producido maniobras dilatorias para no eliminar del todo la posibilidad de que pudieran llevarse a cabo las prospecciones petrolíferas", pues, de lo contrario, "al Gobierno del PP no le hubiera costado nada cerrar la vía oficial con un decreto final" que, "por razones no explicadas, no se ha producido".

El consejero socialista sostiene que "estos velos dejan entrever la innegable connivencia entre los intereses privados y el poder político", por lo que considera que hay que "agilizar el progresivo tránsito de las energías fósiles a las limpias, un paradigma energético por el que apuestan claramente los socialistas".

