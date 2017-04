Al justo lo justo

Me criticaba un amigo hace unas semanas a causa del contenido de un artículo que me publicó EL DÍA el pasado 31 de enero. Quise en él manifestar mi sorpresa y satisfacción por el acierto que ha tenido el ayuntamiento capitalino al emplear a doscientos parados con el propósito de "lavarle la cara" a la ciudad. Bien dirigidos, conscientes de la misión que se les encomendaba, dichos operarios han realizado unos trabajos que a estas alturas muchos chicharreros reclamábamos, hartos de ver los infinitos desastres y desmanes que nuestros "vándalos" llevan a cabo sistemáticamente. No sé lo que durará, pero ya llevamos un tiempo viendo muros enjalbegados, aceras con las losetas rotas sustituidas, contenedores de basura y papeleras remplazados, farolas que ya sacan de las calles la oscuridad, etc.; me pareció de justicia alabar lo bueno, separarme por una vez de la crítica, apreciar lo bien hecho...

Pero mi amigo no está de acuerdo con mi punto de vista. Según él, la mejoría es palpable, se puede ver con los ojos que Dios nos dio, pero no es conveniente alabar a quien cumple con su obligación, pues para eso le pagan. Los impuestos tienen que revertir en los ciudadanos, de modo que no debemos darles golpitos en la espalda a quienes elegimos, pues antes de serlo ya sabían lo que iban a encontrar. Si los "gratificamos" se relajan, así que hay que mantenerlos como si caminasen sobre ascuas, conscientes siempre de que pueden estar actuando en contra del criterio de la ciudadanía. De hecho, y en eso mi amigo tiene razón, últimamente la prensa ha aireado algunas decisiones de nuestros regidores que, debido a la presión popular, con posterioridad han sido modificadas o, para no dejar mal a los autores, "vestidas" con otros ropajes más en consonancia con el parecer del pueblo llano.

Lo anterior me ha hecho pensar si hago bien en alabar de nuevo la gestión de nuestro ayuntamiento. Temo las invectivas de mi amigo -sigue siéndolo-, pero al mismo tiempo pienso que si EL DÍA me da la oportunidad de manifestar de forma periódica mis opiniones y compartirlas con mis lectores, lo más lógico es ser honesto con ellos; algunos estarán de acuerdo, otros no, pero ese es el sino de nuestra vida; actuar de otra forma nos convertiría poco menos que en borregos.

Tras este largo preámbulo entro en materia para referirme a la magnífica instalación que nuestro alcalde inauguró el 24 de enero en el parque La Granja: una pista para que los aficionados puedan practicar el "skate" -en cristiano, monopatín-. Ha sido una auténtica revolución no solo para ellos, sino para todos -y somos muchos- los asistentes al parque, que con los circuitos para deportistas, los cercados para los perros y el bien cuidado césped se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los lugares preferidos para los chicharreros. Y no solo por las tardes, sino también durante las mañanas. Los usuarios ven en él un lugar acogedor, tranquilo, fresco en verano, que permite aislarse de la locura y el ruido del tráfico. Me atrevería a decir que en la actualidad lo frecuentan más personas que el García Sanabria, habiendo quedado este como un lugar más clásico, más del siglo XX y ajeno, por lo tanto, a lo que los tiempos actuales y nuestra juventud requieren.

Lo siento, Evaristo. Creo que todavía no has visitado la instalación del "skatepark". Hazme el gusto y date una vuelta por allí. Seguro que me llamarás para decirme que, al menos en esta ocasión, mis parabienes están justificados.