Laura Low muestra las primeras pistas

M ás vale tarde que nunca. Eso fue lo que debió pensar Laura cuando hace cinco años, más o menos, empezó a barajar la posibilidad de hacerse un hueco en el mundo de la música. Entonces aún no existía lo de Low. "No es mi apellido, pero me quedé con él porque suena bien y es un poco más internacional", asegura una joven tinerfeña que acaba de presentar un adelanto del que será su primer proyecto discográfico.

"Can't let it go" y otros temas sonaron como adelanto en un concierto que dio en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife (MNH). "Las sensaciones fueron buenas, pero soy muy exigente y creo que siempre existe un margen de mejora", puntualizó una creadora que en la actualidad reside en Madrid. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna, Laura encontró el complemento de Low en un viaje de Erasmus a Liverpool. "En un primer momento tomé en cuenta lo de LO, pero así es como se conoce a Jennifer Lopez y, seguramente, no iba a funcionar... Low era una buena alternativa", simplifica.

Las primeras pistas indican que Low se ha ido al extremo por el que transitan el soul y los sonidos más oscuros. "Es la música con la que me crié", asegura una joven que residió durante su infancia en Fasnia. "He decidido apostar por ellos porque son los que mejor conozco, por la posibilidad de cantar en inglés y, sobre todo, por el hecho de crear algo distinto a la generalidad... Hasta ahora era una chica que aprovechaba las oportunidades que le daban para interpretar canciones que no eran mías en una discoteca o en una fiesta, pero ya tengo un proyecto propio", resume una creadora que espera hacer realidad su primer disco antes de que finalice este año o en los primeros meses de 2018. "No tengo prisas. Quiero ir despacio y con paso firme; estoy caminando casi sola en todo esto o contando con unos amigos. Lo quiero hacer bien porque la idea no es pensar en lo que puede ocurrir dentro de ocho meses, sino tratar de ver dónde puedo estar en unos años".

Laura tiene claro que no le importa seguir viviendo de los sueños, pero sin despegar la planta de sus pies del suelo. "Estoy dando el cien por cien para que esto salga adelante, pero midiendo bien los riesgos que estoy corriendo... He visto a mucha gente invertir todo lo que tiene por sacar un disco; yo quiero hacer esa apuesta pero calculando los beneficios que puedo conseguir", concluye.

Vea aquí el videoclip oficial de la canción "Can't let it go", título con el que Laura Low promociona su próximo cd.