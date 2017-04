Mingo Oramas no "firma" la promoción

El tropiezo del Mensajero ante el Logroñés, el pasado domingo por 0-1, no entraba en los planes de la familia rojinegra, empezando por su entrenador, Mingo Oramas, que se vuelca en recuperar a sus jugadores del "pequeño palo de perder en casa" en un momento tan delicado como el que vive el conjunto palmero, de nuevo situado en los puestos de descenso a Tercera y con cinco jornadas por delante para remontar. El técnico grancanario es el primero en transmitir un mensaje de optimismo y asegura que no firma acabar la Liga en el puesto de promoción de permanencia, lugar que ahora ocupa su próximo adversario, el San Sebastián de los Reyes.

"¿Firmar la promoción? No, lo que firmo es ganar el domingo", dice Oramas marcando el camino a seguir tras la reciente decepción de la derrota. "Empezamos bien el partido, pero no aprovechamos las ocasiones, mientras que el Logroñés sí supo ponerse por delante en su primera aproximación. Fue un rival muy físico, de los mejores de la categoría. A pesar de ello, contamos con la opción de empatar, pero cuando estás en una situación como la nuestra, quizás la portería se te hace más pequeña de lo normal", resumió.

Oramas se mostró convencido de que sus jugadores superarán este revés, aunque en un equipo que lucha por no descender "es normal que los futbolistas estén un poco más trincados y tengan miedo a cometer errores; y es algo que se nota a la hora de finalizar las jugadas, porque se toman decisiones erróneas por el estrés de querer marcar lo antes posible".

Al Mensajero le corresponde ahora mejorar sus números como visitante. Con solo un triunfo a domicilio, a los rojinegros se les presenta la oportunidad de cambiar la dinámica justo en el campo de un rival directo, un Sanse al que tiene a 3 puntos de distancia. "Siempre he dicho que no podemos depender solo del Silvestre Carrillo, no podemos desechar puntuar fuera, así iremos a buscar los tres puntos", indicó Oramas. "Si somos capaces de ponernos por delante, tendremos el empuje necesario para sumar, y al rival le entrará la ansiedad. En el peor de los casos, será importante no perder", concluyó.