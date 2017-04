"En la final nada es imposible, plantaremos cara"

El Fígaro Peluqueros alcanzó el domingo la clasificación matemática para su primera final de Superliga femenina. El derbi de vuelta ante el Aguere será de trámite. Las blanquiazules, vigentes campeonas de Copa y Supercopa, han coronado una temporada brillante, pero no renuncian al triplete. El análisis de Cristina Sanz, uno de sus baluartes, pasa por la ambición.

¿Cómo valora el triunfo en el derbi?

La verdad, no esperábamos el resultado obtenido. Es cierto que llegamos al Ríos Tejera muy motivadas y con la ilusión de hacer algo grande porque estaba en juego nuestra clasificación matemática, pero a la vez éramos conscientes del potente rival que es el Aguere Tenerife y el gran trabajo que ha realizado durante la temporada. Afortunadamente, estuvimos muy precisas en las diferentes facetas del juego, sobre todo en bloqueo, y así pudimos cerrar un encuentro que nos invita a soñar.

¿Cuáles son las aspiraciones ahora?

El haber llegado hasta aquí ya es todo un premio. Este año hemos trabajado intensamente, esforzándonos cada día al máximo y disputando los partidos con la misma humildad e ilusión que el primer día. En esta recta final, seguiremos con la misma filosofía, ir paso a paso siempre unidas.

Cristina ha sido clave en los éxitos del equipo.

Creo que la palabra equipo en sí ha sido clave para lograr éxitos durante la temporada. Mantenernos unidas, tanto dentro como fuera de la pista, nos ha regalado una complicidad en el juego muy importante. Además, tenemos la suerte de contar con una afición increíble que siempre está ahí para darnos el empuje necesario para luchar. Así todo es mucho más fácil.

Aún no hay rival para la final, aunque el favorito es el esperado, el Naturhouse.

Aún no conocemos el rival porque aún quedan partidos que disputar, pero todo apunta a que será el Naturhouse Ciudad de Logroño. Si es así, lucharemos como ya hemos demostrado. Sabemos que es el gran todopoderoso, pero nada es imposible, ya hemos plantado cara en dos ocasiones. No pensaremos más allá, iremos poco a poco y contentas por una bonita temporada que no olvidaremos.

De momento, ya le han ganado dos finales.