Las taquillas se expanden por Tenerife

Después de unas semanas de prueba, la nueva red de venta de entradas para partidos del Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López está disponible desde ayer de manera oficial. A las vías que ya existían, es decir, las taquillas del estadio, la sede social del club, la web entrees.es y la red propia con tres establecimientos en el área metropolitana, uno en Adeje y otro en el Puerto de la Cruz, se unen ahora otros veinte puntos en diferentes zonas de la Isla, donde no solo se pueden adquirir localidades con la ventaja de elegir en el momento la ubicación en las gradas, sino que también es posible aprovechar las promociones que se destinan a los abonados, como la de esta semana, con una invitación de regalo para el Tenerife-Girona.

La mejora se incluye en un convenio firmado por el club, el pasado 2 de marzo, con la Federación Nacional de Receptores Mixtos, y estará vigente durante lo que queda de temporada y dos más, con el objetivo por parte del Tenerife de ir haciendo crecer la "taquilla" global con el paso de los meses. De momento, han entrado en ella lugares como Añaza, Los Gladiolos, La Gallega, San Andrés, Arafo, El Porís, Güímar, Granadilla, Los Realejos, La Perdoma o La Orotava.

Los avances en este apartado han permitido que se suprima la fórmula de la preimpresión, que no daba margen de elección a los aficionados que no compraban las entradas en el Heliodoro -tenían que ceñirse a las que les ofrecían en los comercios de la red propia-, y que se ofrezca un sistema que no difiere del que existe en las taquillas. La red insular, presentada ayer por Víctor Pérez Borrego e Ignacio Abad, director general y secretario general del club, estará operativa incluso en los días de partido, siempre dentro del horario de apertura de cada establecimiento. Igualmente se incorporan las gestiones de localidades relacionadas con los abonados, como promociones y las invitaciones.