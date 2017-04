Ausbanc usó a Manos Limpias para personarse contra Volkswagen y chantajearlo

Ausbanc, la falsa entidad de defensa de consumidores investigada en la Audiencia Nacional por extorsión, usó Manos Limpias para personarse contra Volkswagen en el tema del fraude de las emisiones de CO2 e intentó reunirse con directivos de ese grupo para lograr beneficios económicos.

El referido al gigante del automóvil es uno de los apartados del extenso informe de la UDEF notificado a las partes del caso Ausbanc-Manos Limpias, que resume las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, cuando se cumple un año desde que, el 18 de abril de 2016, estallara este caso que salpicó a la acusación de Manos Limpias en el juicio de Nóos.

En el informe se analizan también varios correos electrónicos nuevos encontrados en el registro a Ausbanc y mantenidos por su presidente, Luis Pineda, en prisión desde su detención hace un año, y varios de sus empleados.

En los correos, detalla la UDEF, se extrae que Ausbanc empleó a Manos Limpias en octubre de 2015 para actuar en el procedimiento contra la fabricante de automóviles por las emisiones de CO2, en el que el pseudosindicato actuaba como acusación popular, "con la clara finalidad de ejercer presión y lograr algún tipo de negociación que, lógicamente, beneficie a Ausbanc".

"Y nosotros seremos sus abogados", dice Pineda en un correo enviado a un empleado de Ausbanc con el asunto "La Audiencia Nacional abre diligencias contra Volkswagen aceptando como acusación popular a Manos Limpias".

De esta manera se refería Pineda a la aceptación por parte de la Audiencia Nacional de la personación de Manos Limpias en el caso Volkswagen, para lo que esta última entidad tuvo que pagar una fianza de 5.000 euros, que, publicitaba Ausbanc, "el sindicato de funcionarios está recaudando a través de donaciones".

Sin embargo, fue Ausbanc la que pagó esa caución, tal y como se refleja en un correo con el asunto "Tema Fianza Manos Limpias", en el que un empleado de Ausbanc le dice a Pineda: "Hola, solo confirmarte que está resuelto el tema de la fianza para la querella de Volkswagen".

"Se observa cómo es Ausbanc quien abona la fianza impuesta a Manos Limpias para poder actuar como acusación popular en el caso Volkswagen, si bien Ausbanc publicita en sus medios que dicha fianza la está recaudando Manos Limpias 'a través de donaciones'", resume la UDEF.

En los mensajes también se ve cómo Manos Limpias no accedió tan fácilmente a que Ausbanc protagonizara este caso, concretamente en un correo entre Pineda y un abogado del sindicato, en el que este último le decía: "Te diré que hasta que no reciba instrucciones de Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, no te voy a ceder venia alguna. Por tanto, te ruego que no presentes escrito alguno firmado en nombre de Manos Limpias hasta aclarar este asunto".

Este no fue el único procedimiento de Ausbanc contra el gigante del automóvil para forzar una negociación, sino que usó otro de publicidad engañosa del Skoda Octavia en el que consiguió una sentencia condenatoria contra Volkswagen.

En febrero de 2016, dos meses antes de que estallara el caso, trabajadores de Ausbanc trataron en sus correos el tema de esta querella.

En uno de ellos, hablan de una nota de prensa que iban a dejar "en la recámara" hasta que les dijeran "algo de Volkswagen" y, en vista de que no hubo respuesta del grupo para una posible reunión, una empleada sugería: "En mi opinión, si a lo largo del día de hoy no me responden, deberíamos publicarla mañana (o cuando se considere que tendrá más impacto)".

"Quizás con la nota rompamos las posibilidades de negociación, o quizás sea el detonante para que ellos nos llamen, no lo sé. Pero me temo que sólo así nos tomarán en serio", añadía, a lo que Pineda respondió que tenía razón.

Para la UDEF, este correo es clave porque supone una "clara alusión a que el rol despeñado por Ausbanc contra Volkswagen, es el lograr conseguir algún tipo de negociación" y "también se observa cómo Ausbanc busca el ejercer algún tipo de presión contra Volkswagen para forzar las negociaciones".