USP, XTF-NC y Cs dejan la comisión de grúas al rechazar cómo funciona

Unid@s se Puede (USP), Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Ciudadanos (Cs) anunciaron ayer que abandonan la comisión de las grúas. El motivo: rechazan su funcionamiento y, en concreto, que el pacto local, "con la inestimable ayuda del PP", trate de convertir ese órgano en un "simple estudio administrativo" en el que las posibles responsabilidades políticas queden "absolutamente diluidas e, incluso, recaigan en los técnicos municipales que estuvieron realizando el seguimiento de este expediente".

"Rechazamos igualmente el constante intento de bloqueo de la incorporación de informes complementarios elaborados por técnicos municipales, que son imprescindibles para entender la envergadura de lo sucedido", recoge el escrito presentado en el Registro Municipal por las formaciones citadas, que ayer estuvieron acompañadas por Javier Abreu, concejal socialista fuera del grupo de gobierno.

Además de recordar algunas de las conclusiones que han podido ir extrayendo en los últimos meses, Rubens Ascanio (USP), Juan Luis Herrera (XTF-NC) y Fernando Gortázar (Cs) mostraron aspectos con los que están disconformes. El primero dijo que CC, el PSOE y el PP no han querido que se sepa "la verdad", Herrera criticó que el exalcalde Fernando Clavijo solicitase las preguntas por escrito, y Gortázar lamentó que Antonio Alarcó (PP) saliese de las sesiones 24 veces. Por su parte, Santiago Pérez (XTF-NC) expresó que no descartan acudir a los tribunales y que, de desvanecerse la comisión y no haya conclusiones, ellos las redactarían.

El concejal de Seguridad apunta que la comisión continúa

La comisión de grúas no se parará tras el abandono de tres de los grupos políticos que la integraban. Así se desprende de las palabras del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, que calificó la comparecencia de ayer de "auténtico teatro" y de "falta de respeto". "Han decidido dar media vuelta y mandar a la Justicia algo que desde el primer momento deberían haberlo enviado si consideraban que tenía que ir por lo judicial, no hacernos perder el tiempo", criticó.

El PP ve una "pataleta" en el abandono de USP, XTF-NC y Cs

El PP consideró este lunes que el abandono de USP, XTF-NC y Cs es una "pataleta". "Nuestra postura sigue siendo la misma: no entraremos a formar parte de ningún circo mediático", indicó Antonio Alarcó.