El alcalde acusa a CC de "hacer daño a los vecinos" del municipio

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), está indignado con Coalición Canaria y ha utilizado sus perfiles en redes sociales como Instagram y Facebook para asegurar que "el cinismo de CC y las ganas de hacer daño a los vecinos de la Guancha son ilimitadas. Ya no tiene suficiente con suprimir el Ciclo Superior de Vitivinicultura del IES La Guancha, sino que ahora trasladan y nos arrebatan el servicio de ambulancia sanitarizada del barrio de Santo Domingo. No tengo palabras para expresar el enorme cabreo que me invade por la injusticia que se está haciendo".

El enfado del político guanchero se inició hace unos días, cuando lamentó que la exalcaldesa de La Guancha y diputada regional de CC se opusiera en el Parlamento de Canarias a la restitución del ciclo de Vitivinicultura en el IES de la localidad. "Sentimos bochorno y nos avergüenza que una exalcaldesa vote en contra de su pueblo en el Parlamento de Canarias. Votar en contra del restablecimiento de este ciclo superior constata el resentimiento de la diputada de Coalición Canaria hacia el municipio que gobernó con mayoría absoluta muchos años", aseguró el alcalde en un comunicado.

El también presidente del PP en La Guancha recordó que "el Gobierno de Canarias decidió de manera unilateral en 2016 suprimir estos estudios ante la falta de alumnos y las supuestas escasas salidas profesionales. Algo que se ha demostrado totalmente falso".

Respecto a la base de la ambulancia sanitarizada, La Guancha aspiraba a mantenerla en Santo Domingo, pero recientemente se informó de que se trasladaría a las instalaciones del llamado hospital del Norte, en Icod de los Vinos. Hernández señala que moverá "cielo, tierra y mar para intentar que ese servicio vuelva al barrio de Santo Domingo".

A su juicio, la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de trasladar la base de la ambulancia es política y la vincula a que "en Icod de los Vinos también gobierna CC".