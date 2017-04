Webs tecnológicas que seguir esta primavera

Es fácil perderse en el amplio universo de Internet sea cual la temática que se esté buscando, pero más lo es si se trata de tecnología. La innovación hace que surjan novedades cada día en torno a aparatos inteligentes, aplicaciones u otros enseres de uso cotidiano. Es difícil estar al día de tanta nueva información, tanto que quienes lo consiguen son vistos como auténticos forofos, geeks.

No perderse pasa por filtrar. Hay mucha información, pero no toda resulta relevante a los diferentes gustos y necesidades. A diferentes perfiles e intereses dirigimos nuestras recomendaciones.

Para los “jugones”

Los amantes del juego comparten afición con cientos de personas que les ayudan a estar al día de las novedades. Tanta es la información que se comparte a través de las redes sociales, por ejemplo, que es difícil que incluso los no jugadores no haya oído hablar de algunos títulos como Minecraft. No hablemos ya de revoluciones como Pokemon Go, que el pasado verano copó incluso muchos minutos en los espacios informativos más serios del mundo.

Las páginas oficiales que permiten jugar online o que ofrecen herramientas útiles para ir progresando en el mismo, son los templos de sus adeptos. Mazos de Clash Royale o barajas de Clash Royale es lo que ofrece la web del enlace, una más de las que orbitan en torno a un juego para dispostivos móviles en el que se van consiguiendo cartas de los personajes de aparecían en otro clásico, Clash of Clans. Una propuesta que gusta a grandes y pequeños, y la web anterior también propone aprender a jugar a Clash Royale.

Google Play, de hecho, sitúa el juego en la segunda posición en su lista de éxitos, que está liderada por Super Mario Run. En el tercero está Tigerball, en el cuarto N.O.V.A Legacy y en el quinto YO-KAI WATCH Wibble Wobble. Y en torno a algunas de ellas surgen páginas webs oficiales o no oficiales que contienen información útil relativa al propio juego o, como en el caso anterior, proporcionan herramientas útiles para ir progresando en el mismo.

Por otro lado, en los rankings que recopilan las mejores webs y blogs sobre videojuegos no suele faltar BornToPlay que, ya de forma más general, recoge novedades, vídeos, noticias, entrevistas o sorteos. Los usuarios consideran que es una buena página para mantenerse informados de las novedades.

Para los precavidos

Esto de la hiperconexión es un filón para las empresas y para organismos de otro carácter. Lo más valioso hoy día es la información, y conocer de forma exhaustiva tanto del usuario como de sus comportamientos ayuda a programar ciertos procedimientos, cuando no a mantener cierto orden en términos económicos o políticos.

La mayoría de quienes usan dispositivos electrónicos en su día a día son ajenos a esta cuestión, pero otros muchos sí se molestan en saber más. En la blogsfera no abundan precisamente las bitácoras completamente especializadas en la materia, existiendo más bien opciones misceláneas que comparten alguna que otra noticia o artículo relevante. El Blog de Angelucho, que lleva por lema “Informando y educando”, sí destaca como blog que aborda en exclusiva la seguridad en Internet para el internauta básico.

Pero ser precavidos no pasa solo por la privacidad o la seguridad en Internet, sino también por proporcionar un buen mantenimiento a los dispositivos para asegurar su durabilidad. En TecnoAndroid, web donde encontrar las mejores noticias sobre teléfonos móviles y tabletas Android, hay información útil en torno a fundas para Samsung Galaxy S8 o accesorios para el mismo móvil.

Hay muchos blogs especializados que recogen consejos para alargar la vida de los dispositivos móviles, especialmente de componentes sensibles como las baterías. Pero para cuando ni la previsión impide sufrir alguna incidencia que escapa al control del usuario, no está de más hacerse con un listado de compañías dedicadas al mantenimiento informatico en Madrid o en la localidad correspondiente, como Tecnozero. Más aún si presta servicios a empresas, más sensibles a este tipo de contratiempos por las pérdidas económicas que se puedan ocasionar.

Para los que tienen pasión por la imagen

Lo de tener imágenes originales y de calidad pasaba antes por el fotógrafo profesional de turno, pero hoy en día todo el mundo saca el lado creativo que tiene dentro para buscar la composición o el ángulo apropiado. Aunque sea para lucir esos buenos resultados en las redes sociales y llevarse unos cuantos “Me gusta”.

La sola creatividad, sin embargo, no hace al buen fotógrafo, ni aunque éste no sea más que un aficionado a la fotografía. La formación es necesaria, aunque sea en versión autodidacta, si se quiere sacar el máximo partido a cámaras de fotos profesionales como las cámaras réflex, y hoy abundan los tutoriales, en formato solo texto, con audiovisuales o con una combinación de ambos.

El blog 365 Enfoques se presenta como un manual completo para aficionados, porque contiene artículos para iniciarse en este arte tan actual, recursos que pasan por recomendación de accesorios o consejos para ganar dinero con el trabajo realizado, o tutoriales y propuesta de manuales para seguir avanzando. Entre los tutoriales, además, se dedica un apartado especial a las redes sociales.

Para quienes no quieren perder ripio de nada

Más allá de las páginas especializadas en una sola temática, están las más generalistas, que recogen información sobre tecnología, informática o electrónica. Una de las más influyentes en español es Xataka, que actualiza con mucha asiduidad para llevar al usuario las últimas noticias. Los amantes de lo novedoso y de las curiosidades tecnológicas tienen aquí su sitio.

Xataka además se ha especializado con otras webs. Una, Xataka Movil, contiene artículos sobre móviles, tarifas, software o e Internet móvil (también está Xataka Android, para más exactitud). Otra, Xataka Windows, recoge toda la actualidad y análisis sobre Windows y accesorios como Windows Phone u Office. Xataka Foto, por su parte, está especializa en fotografía, recogiendo novedades en cámaras y técnicas.

Es una de las cabeceras más valoradas por los usuarios, y también lo son Hipertextual o Tendencias 21.