La teleasistencia del SUC, clave para la supervivencia de accidentados

Ante un accidente o problema de salud, las personas que están alrededor del afectado pueden hacer mucho más que alertar a los servicios de emergencia y acompañar hasta su llegada. De los primeros intervinientes puede depender en muchas ocasiones la supervivencia de esa persona, además de evitar o aminorar las secuelas.

Por este motivo el Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, insiste en la importancia de seguir las indicaciones prestadas por el médico coordinador del SUC, se tengan o no conocimientos sanitarios, hasta la llegada de la ambulancia al lugar del incidente. En este sentido, los primeros minutos ante una parada cardiorrespiratoria, una hemorragia o un atragantamiento, por ejemplo, son de vital importancia.

En estos casos, si la persona que está junto al afectado no comienza a practicar masaje cardiaco inmediatamente, tapona correctamente la herida o no realiza las maniobras para la desobstrucción, las posibilidades de éxito en la posterior asistencia del SUC disminuyen considerablemente. Para hacerlo correctamente no es preciso tener conocimientos sanitarios, pues siempre se puede contar con la ayuda a través del teléfono del médico coordinador del SUC, disponible las 24 horas.