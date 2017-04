CC asegura que los proyectos de interés insular y autonómico serán excepcionales

El diputado y portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Ruano, ha destacado tras la reunión de la ponencia sobre el Proyecto de Ley del Suelo que se ha podido avanzar con el acuerdo de PP, PSOE, ASG y CC en algunos aspectos que son "complicados", como son los proyectos de interés insular y autonómico.

En ese sentido, José Miguel Ruano ha explicado que los grupos han aceptado la introducción de algunas enmiendas que establecen que esos proyectos se ajustarán a ciertas situaciones "muy singulares y excepcionales".

Indicó que se ha garantizado que cuando la iniciativa de ese proyecto sea privada, antes de la declaración de interés insular o autonómico, tiene que haber un informe previo del ayuntamiento y, asimismo, se ha establecido que estos proyectos solo caben sobre usos turísticos no alojativos, según reza en la enmienda de CC-PNC.

El portavoz ha explicado que los grupos, incluido CC, "no han puesto impedimentos para que Nueva Canarias presente numerosas enmiendas in voce a la espera de que se puedan valorar positivamente o no, ya que éstas tienen que seguir respondiendo a los principios que sustentan el Proyecto de Ley que son los de simplificación, contención y carácter monofásico".

Como ejemplo, José Miguel Ruano señaló una de esas enmiendas de Nueva Canarias en las que plantea que sobre la parte detallada del planeamiento habría que hacer un procedimiento específico.

Según Ruano, "la parte detallada ya se puede desarrollar por planes parciales o especiales, pero vamos a valorar que si el ayuntamiento decide que todo el planeamiento de detalle lo hace en una única herramienta, no por zonas, se podría establecer un procedimiento especifico de acuerdo con lo que ha presentado Nueva Canarias".