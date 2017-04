España aconfesional y dos huevos duros

C onfieso, de entrada, que formo parte de una inmensa minoría de ateos no beligerantes que vive en este país. Dicho de otra forma, que no me verán ustedes quemando templos y clamando que la única iglesia que ilumina es la que arde. Soy de los que vive y deja vivir. De los que respetan la manera de pensar de los demás con la sola condición de que no hagan proselitismo y no intenten convencerme o coartarme para que viva como ellos (que es, dicho sea de paso, uno de los grandes problemas de los creyentes, empeñados en salvar a todo quisque incluso en contra de su voluntad).

Y dentro del espacio mental de ese agnosticismo, me van a perdonar ustedes pero me parto y me mondo con este país que se dice no confesional, plagado por una progresía que entra en efervescencia cuando un obispo se sale del sarcófago y dice una de esas casposas cancaburradas. Una progresía que delira cuando una drag sale disfrazada de Virgen y monta la de dios es Cristo -y también de Cristo crucificado, montando la de dios-, despertando en el otro lado un clamor de indignación y amenazas de denuncia por el uso de los imaginarios de los devotos.

Pero resulta que este país no confesional de las narices ha convertido en un superpuente precisamente la Semana Santa. O sea, la semana en donde los católicos celebran -es un decir- los supuestos hechos que culminaron con la crucifixión del hijo de un carpintero llamado a ser un personaje universal y, para cientos de millones de seres humanos, un dios.

No deja de tener su coña que mientras echamos felices el cierre por vacaciones, las calles se vean invadidas por otro tipo de manifestaciones distintas a las laicas; procesiones en las que los devotos acompañan a las imágenes que representan a diferentes personalidades celestiales en las que creen a pies juntillas. Bandas de música civiles y militares, escoltas de policía, autoridades y clero se suman a una importante cantidad de personas que ocupan nuestras ciudades en un pacífico recorrido.

La Constitución española de 1978 establece que el Estado carece de religión, aunque reconoce que la mayoría de los ciudadanos son católicos. En su artículo 16, determina que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Sí, hombre sí. Y dos huevos duros. Somos un Estado aconfesional que concede vacaciones laborales en Semana Santa y en Navidad, que celebra la llegada de los Reyes Magos y que echa el cierre el día de la patrona del país, de la Comunidad Autónoma o del pueblo. O sea, la repera limonera.

Admítanlo: aquí salen veinte o treinta amigos vestidos con túnica y burka y se ponen a dar vueltas en una procesión y a los veinte minutos -si no estamos en carnavales- están todos engrilletados y rodeados de antidisturbios y guardias civiles. No se crean eso de que somos un Estado laico. Pura milonga. España sigue siendo católica hasta el tuétano, gracias a dios. Y a los votos.