El viaje interior de Naoko

Tenía claro que su primer libro era especial y encontró el aliado perfecto en Escritura entre las Nubes. "Las sábanas de Naoko" es un pequeño relato narrado en tercera persona que aborda un capítulo crucial en la vida de una mujer con elegancia. Y no solo por la elección del papel -el que se utiliza normalmente para realizar acuarelas- con el que se presenta un texto que verá la luz oficialmente el próximo 21 de abril, a partir de las 18:00 horas, en la sede santacrucera de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC). Así es el estreno literario de Pilar Ferrer García.

Los cimientos de "Las sábanas de Naoko" se empezaron a colocar en el verano de 2016 en Granada. Un pacto entre Pilar y su sobrina, Eva Luna Ferrer, fue la razón que activó un proyecto que terminó siendo una evocadora invitación a vivir desde el amor, la libertad, la pasión, la valentía... Pilar es la autora de un texto que se acompaña con las ilustraciones de Eva. El resultado es una cuidada publicación que roza el calificativo de producto de coleccionista. "El texto debía estar envuelto en belleza y ahí fue cuando encontré la complicidad de Elena Morales", dice Ferrer García sobre el papel que jugó la editora de Escritura entre las Nubes.

Naoko, que significa en japonés mujer libre y honesta, es la protagonista de una trama que se inicia en Japón y acaba en Canarias. "Viene de un país de mar y volcanes a otro lugar en el que también hay mar y volcanes", avanza Ferrer García sobre una composición que, según ella, no es un viaje geográfico, sino un trabajo en el que se observa el alma de una mujer luchadora", añadiendo que la sábana de la vida es la metáfora que une estos dos territorios. Pilar admite el magnetismo que le provoca la cultura nipona: "Es un país que conozco y en el que viven algunos amigos", precisa antes de tocar otros aspectos del libro.

Ferrer García justifica su estreno literario a partir de "la necesidad de contar algo a los demás... Cuando se acumulan las emociones hay que canalizarlas antes de expresarlas. Unos se inclinan por la pintura y otros preferimos la escritura", cuenta una mujer que en la actualidad imparte clases de español para extranjeros residentes en la Isla. "Muchas de las cosas que expuse en Las sábanas de Naoko no las he racionalizado, sino que son sentimientos en bruto que he puesto de manifiesto a través de esta publicación", reivindica sobre una historia que está concebida para "vivir dentro de ella y celebrar la existencia".

Sobre la posibilidad de planificar nuevos retos literarios, Pilar cuenta que, de momento, quiere "saborear todas las ilusiones que hemos volcado en este título... Tengo la sensación de haber vivido una aventura fascinante. No quería que esto fuera un proyecto más, sino mostrar un producto distinto y de calidad", incide al recordar una vez más la implicación de la editora. "La forma de contar esta historia tenía que ser especial y no siempre consigues dar con una persona que entienda lo que quieres hacer".

En la portada de "Las sábanas de Naoko" se esconde la esencia de una experiencia -nacer y morir son dos cuestiones vitales que aparecen escritas en japonés- en la que el agua tiene un protragonismo crucial. En el acto del próximo 21 de abril en la MAC también está prevista la participación de la artista japonesa Midori Goto.

Autora: Pilar Ferrer García.

Título:

"Las sábanas de Naoko,"

Editorial:

Escritura entre las nubes.

Páginas:

42.

Pilar Ferrer García

Autora de "Las Sábanas de Naoko"