Clásico de Europa, en clave de alerta

El Bayern Múnich y Real Madrid protagonizan en el Allianz Arena el primer capítulo de la batalla de cuartos de final de la Liga de Campeones, en el duelo más repetido en la historia de la competición, que deja el reencuentro con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y la vuelta de Kroos a la que fue su casa.

El Real Madrid siempre eliminó al Bayern camino de grandes éxitos recientes. Fue víctima antes de conquistar la Octava, la Novena. La alerta amarilla marcará el duelo. Sin centrales por las lesiones de Pepe y Varane, que no estarán tampoco en la vuelta; y con Sergio Ramos apercibido de sanción antes de un nuevo duelo de hombres con Lewandowski.

La defensa cogida con alfileres y pendiente del gemelo derecho de Carvajal, que jugará con molestias. Marcelo en la izquierda y Nacho como único candidato a formar la pareja del capitán. Indiscutible el centro del campo de Zidane, con Casemiro, Kroos en su vuelta al Allianz y Modric, el debate se centra en la opción de reforzar la medular con la inclusión de Isco Alarcón o seguir considerando intocable a la BBC. El foco apunta a Gareth Bale.

El Bayern llega al duelo en uno de sus mejores momentos tras el 4-1 ante el Borussia Dortmund. La mejor noticia de la enfermería para los bávaros ha sido el regreso de Manuel Neuer, recuperado de una lesión en el pie. El mediapunta Thomas Müller, que probablemente empezará el partido en el banquillo, también está de vuelta. La peor noticia para Ancelotti es la baja del central Mats Hummels por una lesión en el tobillo derecho. Y la duda con Lewandowski.

Zidane restó importancia a la incidencia que pueda tener para la lesión de Lewandowski, con problemas en el hombro derecho. "No tengo dudas de que si Lewandowski está en el campo estará al cien por cien", dijo. "Nos preparamos pensando que va a jugar y si no juega creo que el jugador que jugará lo va a hacer muy bien", afirmó. Sobre la situación de Ramos, apercibido de sanción, dijo que espera que no vayan "a necesitar a Case de central". "Sabemos lo de Sergio y él lo sabe, tenemos que estar listos y siempre somos positivos".

Ambos en su mejor versión

La Liga de Campeones regresa al Vicente Calderón y a la lista de prioridades del Atlético de Madrid, enfrentado en los cuartos de final con Jamie Vardy, Riyad Mahrez y el Leicester, en un combate intenso, clave y de alta presión para el bloque rojiblanco y su gran meta del curso. Es su mejor momento, al menos por números, del curso. De los dos equipos. Del Atlético, que ya ha zanjado la irregularidad que le mermó entre noviembre y diciembre, encadena ocho partidos sin perder, ha ganado cinco de sus últimos siete choques. También de su futbolista más determinante, Griezmann, con catorce goles desde el parón navideño. De Oblak, Savic, Godín, Filipe Luis, Gabi, Torres... Pero también es el mejor momento de la temporada de su oponente: el Leicester, subido en una racha de seis triunfos consecutivos, incluida la eliminación por 2-0 del Sevilla en el torneo europeo, hasta la derrota por 4-2 del domingo con el Everton, un revés con matices, por las rotaciones que introdujo Craig Shakespeare. Desde el cambio de técnico es otro equipo.

atlético: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Fernando Torres.

leicester: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Okazaki y Vardy.

Árbitro: Jonas Eriksson (Suecia).

Estadio: Vicente Calderón

Hora: 19:45 (BEin Sport).