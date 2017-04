El segundo puesto no es una obsesión

En la plantilla del Tenerife asumen como algo natural la pauta de no añadir más carga de ansiedad a la que, en circunstancias normales, soporta el equipo por competir en una Liga como la de Segunda División; y de hacerlo, como es su caso, por subir de categoría. Ni siquiera cambian el paso en una semana que incluye el duelo con el segundo clasificado, un Girona que marca la frontera del ascenso directo y que se presentará en el Heliodoro con un margen de 8 puntos sobre los blanquiazules. Los de José Luis Martí no renuncian a subir por la vía directa, pero tampoco se obsesionan con cruzar esa meta. Dos de los capitanes del plantel, Aitor Sanz y Víctor Añino "Vitolo", insisten en no perder la ambición y también en vivir al día.

"No es una última oportunidad", opinó ayer Vitolo pensando en la posibilidad de dejar a 5 puntos la distancia con la segunda plaza de la tabla. "Hace dos semanas todos veían alcanzable al Girona y pudimos ponernos a 3 puntos teniendo que recibirlo en casa. Después de este partido quedarán ocho más y todo puede dar muchas vueltas", añadió el mediocentro tinerfeño sin dejar a un lado que "hay que ganar" para acortar la separación. En cualquier caso, aclaró que el Tenerife tratará de ganar "para sumar tres puntos" y no por sentirse obligado a acercarse al Girona. "Después veremos a qué puesto llegamos, pero no hay que tener ni presión ni obsesión por ganar pensando que es la última oportunidad de alcanzarlos, porque eso sería negativo", advirtió.

A Víctor Añino le tranquiliza saber que el Tenerife llega "fuerte" y "mentalmente fresco" al tramo decisivo de la Liga. Si bien reconoce que, en ciertos momentos, le falta "matar los partidos" en ataque, destaca que los rivales le crean "muy pocas ocasiones de gol".

Aitor Sanz ofreció una lectura similar. Por un lado compartió su sospecha de que el Girona acabará conservando el lugar que ocupa en la clasificación, porque se trata de "un equipo muy fuerte y no dejará escapar la distancia que tiene". No obstante, garantizó que el Tenerife "pelará hasta el final" por llegar a lo más alto posible. "No miramos más allá pensando en la posibilidad de ser segundos, sino en el partido más cercano, porque esa es la mejor manera de conseguir los objetivos, la que conozco, la que me han enseñado", añadió.

Le queda poco. Tyronne se perdió los cinco últimos partidos y seguramente añadirá uno más este sábado./ m. s.