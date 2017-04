Avisan de que ya no hay opción de vivir en un planeta limpio

Considerada una de las cien personas más influyentes del mundo según Time, la geobióloga Hope Jahren cree que hoy importa poco "la posición que cada uno tenga sobre el cambio climático, porque el clima, simplemente, está cambiando" y alerta de que "ya no existe opción de vivir en un planeta limpio y virgen".

Esta científica del Medio Oeste rural de EE.UU. , que reside en Oslo, sostiene que el verdadero reto en la actualidad "es vivir dentro de las contradicciones, porque ya no existe la opción de vivir en un planeta limpio y virgen, lo que no significa, sin embargo, que tengamos que seguir talando todos los árboles que hay por el camino".

Tiene tres premios Fulbright en Geobiología y es la única mujer con la Medalla para Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Tierra.

Asevera, contundente, que le produce "una gran incomodidad que quienes hablan del cambio climático sean a menudo personas que tienen mucho que ver con esta problemática, con la huella del carbono en la tierra". "Yo no quiero implicarme en ese tipo de discurso".

Jahren no duda en indicar que en las sociedades occidentales muchos tienen hoy muy buenas vidas, "pero como todas las generaciones estamos condenados a la lucha y en nuestro caso tiene que ver con el cambio climático y, por eso, deberíamos tomarlo seriamente y no reducirlo a centrarnos en si es bueno o malo, porque quizá no vayamos a sobrevivir".