Frémaux: "Almodóvar es a España lo que Bergman a Suecia y Fellini a Italia"

El director y productor español Pedro Almodóvar, que presidirá el jurado de la 70 edición del Festival de Cannes, "es a España lo que Ingmar Bergman fue a Suecia y Federico Fellini a Italia", indicó hoy el delegado general de ese certamen, Thierry Frémaux.

"Es uno de los grandes artistas de la historia del cine", añadió a los periodistas tras haber presentado la lista de películas de la selección oficial del festival, que se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo en esa localidad costera francesa.

Frémaux aseguró estar "muy orgulloso" de contar con la presencia del cineasta, un habitual en La Croisette en ediciones pasadas. Cinco de sus cintas, de hecho, han sido seleccionadas a lo largo de los años en competición: "Todo sobre mi madre", premio al mejor director, y "Volver", premio al mejor guión y colectivo a la mejor interpretación femenina; a las que se suman "Los abrazos rotos", "La piel que habito" y "Julieta", que se fueron de vacío.

"Estoy muy orgulloso de tenerlo, porque será también un viaje que vamos a hacer juntos. Estoy deseando escucharle y ver cómo va a manejar el jurado", añadió el delegado general a los medios.

El austríaco Michel Haneke con "Happy End", la estadounidense Sofia Coppola con "The Beguiled" ("La seducción") y el francés Michel Hazanavicius con "Le redoutable" son algunos de los nombres que competirán por el máximo galardón, cuya suerte estará en sus manos.

Y junto a ellos, según lo avanzado hoy, otros nombres prestigiosos como el turco-alemán Fatih Akin, con "Aus dem Nichts ("In the fade"), el estadounidense Todd Haynes, con "Wonderstruck", la japonesa Naomi Kawase, con "Hikari" ("Radiance"), o el griego Yorgos Lanthimos, con "The killing of a sacred deer".