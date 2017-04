Setién: "Va a ser un partido difícil, pero ellos también nos temen"

Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, ha dicho hoy que el partido que afrontarán mañana en San Mamés será "difícil" por el potencial que reúne el conjunto vasco, pero cree que su rival también les "teme" por las características de juego del conjunto grancanario.

Quique Setién./Salvador Sas (EFE)

El técnico cántabro ha subrayado que el Athletic tiene un gran poderío en el juego aéreo con futbolistas como Aritz Aduriz o Raúl García, y por ello deberán estar especialmente atentos a los balones en largo, los centros laterales y las segundas jugadas.

Setién considera que será clave "quitarle el balón" y "hacer correr" al rival para que no pueda imponer ese estilo, como los balones enviados a la espalda de la defensa, pero considera que "no será fácil" contrarrestarlo.

"Sin balón, el partido será mucho más complicado para nosotros, si no nos ponemos a su altura, las dificultades serán mayores", ha explicado el preparador santanderino.

El entrenador del equipo amarillo ha recordado que desde que llegó a la Unión Deportiva, el Athletic aún no ha conseguido ganarles, y cree que tienen "argumentos suficientes" para hacerle daño en San Mamés al equipo de Ernesto Valverde.

"El famoso plan B está preparado, e incluso tenemos un plan C", ha bromeado Setién ante los periodistas acerca de la forma en que planteará el duelo de mañana, con las importantes bajas de Prince Boateng, sancionado, y de Jesé, por problemas estomacales, quien también se ha quedado fuera de la convocatoria.

Sí ha reconocido Setién que "cuesta" motivar a los futbolistas una vez que tienen la permanencia prácticamente conseguida y los puestos europeos muy lejos, porque aunque "algunos jugadores se están jugando mucho" porque no han renovado, otros tienen "más tranquilidad" y ello se nota en el entusiasmo que demuestran unos y otros en los entrenamientos.

En cuanto a su próximo equipo, una vez que ha decidido no renovar con la Unión Deportiva, el entrenador cántabro ha sido tajante: "No tengo nada que decir sobre mi futuro; mientras esté aquí no diré absolutamente nada en ese sentido".