La oposición pide al alcalde que se someta a una cuestión de confianza

La mayoritaria oposición en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, que cuenta con 14 concejales frente a los 7 del gobierno de Coalición Canaria, pidió ayer al alcalde, Francis González (CC), que se someta a una cuestión o moción de confianza. PSOE, PP, Somos Icodenses (SI) y Ciudadanos -que excusó su ausencia en la rueda de prensa- consideran que el mandatario debe someter su cargo al juicio del pleno "porque ha sido incapaz, en dos ejercicios, de lograr una mayoría suficiente para aprobar su presupuesto. En 2016 lo rechazamos y lo aprobó en junta de gobierno, un mecanismo que se ha considerado ilegal, y este año el presupuesto lo ha aprobado la oposición", recalcó el portavoz de SI, Moncho León.

Tras poner la pelota en el tejado del alcalde, los portavoces de PP, PSOE y SI reconocieron que la moción de censura es otra posibilidad que no descartan, pero que aún deben sopesar. Se mostraron predispuestos, pero remisos a entrar en detalles.

León reconoció que aún deben sentar las bases de un gobierno "coordinado y eficaz". Y que ese proceso aún no ha comenzado.

Isabel García (PP), María del Cristo Luis (PSOE) y León (SI) optan por la cautela. Tras responder a los medios que "las mociones de censura no se anuncian, se presentan", García añadió que el nombre del futuro alcalde o alcaldesa no es el principal escollo: "A día de hoy el alcalde es Francis González, en el futuro ya se verá".

María del Cristo Luis insistió en que la oposición no tiene "miedo a una censura" y recalcó: "Si hay que presentarla, la presentaremos".

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) señala que "en el caso de que la cuestión de confianza (que debe vincularse a la aprobación del presupuesto, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales o el planeamiento) no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación, el alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle".

La legislación añade que "la elección del nuevo alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo de la cuestión de confianza". Si González se sometiera a una cuestión de confianza, dejaría su cargo en manos de la oposición, así como la elección del futuro alcalde o alcaldesa.

García acusó a González de "gobernar desde la prepotencia y la soberbia" y quiso recalcar que "estamos ante un caso insólito: el gobierno va a gobernar con un presupuesto que aprobó la oposición".

Todos lamentaron que el alcalde "trate de justificar su excesivo gasto en fiestas aludiendo a presupuestos de antes de la crisis".

Angel_Hernandez

González (CC): "Somos un gobierno fuerte"

El alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), ofreció ayer una rueda de prensa, acompañado por todo su equipo de gobierno, en la que habló durante una hora y media para responder a los ataques de la oposición en las últimas semanas; explicar su postura sobre el Centro de Formación Integrada y el presupuesto de 2017; defender su gestión, y lanzar una advertencia: "Un gobierno en minoría no tiene que ser débil, nosotros somos un gobierno fuerte".

González hizo una extensa exposición sobre el proyecto del nuevo instituto de FP, consideró que "no se puede culpar a este gobierno de que ese centro no se hiciera antes", y recalcó que, "como no puede ser de otra manera", está a favor de esa inversión y quiere que se construya en Icod.

Sí matizó que su apuesta es "esperar a que la Consejería de Educación concluya los estudios que realiza, ya que quizás podríamos resolver dos cuestiones con la misma inversión: el Centro de Formación Integrada y las mejoras en los centros educativos y el entorno de El Paredón".

El alcalde dijo que en breve convocará el Consejo Escolar Municipal para analizar este proyecto. Y afirmó que tiene "el compromiso del Gobierno de Canarias de que si ese centro se construye en el solar elegido inicialmente, la administración regional asumirá el coste de urbanización".

González aseguró que siempre defenderá los intereses de Icod, se definió como "un patriota", y se refirió a sí mismo como "Francis, un chico que pelea".

Tras recordar que ha conseguido que la base de la ambulancia sanitarizada "regrese a Icod" (desde La Guancha), acusó a la oposición de "confundir a la gente".

Pese a que CC se abstuvo en la votación, el alcalde defendió el presupuesto aprobado con los votos de la oposición. Del que dijo que es "en un 99% el presupuesto de CC, ya que la aportación de la enmienda de la oposición no llega al 1%. Y eso no puede ser impronta de nada".

Rechazó las críticas por su gasto en fiestas y mostró un cuadro con "gastos más elevados de gobiernos anteriores en los que participaron PSOE y PP".

Lamentó que las fiestas del Cristo "se hayan quedado solo con 1.500 euros por la enmienda de la oposición", y anunció que en breve convocará a colectivos y vecinos de Icod para "crear una comisión mixta para sacar adelante entre todos la próxima edición de las fiestas del Cristo".