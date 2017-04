La Palma, epicentro mundial en defensa de los cielos limpios

La Palma se convertirá en el epicentro mundial de la preservación de los cielos limpios, con la celebración del décimo aniversario de la Declaración Starlight, un manifiesto internacional que se promulgó precisamente en la Isla en defensa del derecho a observar las estrellas.

Durante esta década (2007-2017), la ciudadanía palmera ha vivido en la penumbra eterna en horario nocturno, con una iluminación escasa, incluso si se quiere triste, para cumplir como nadie con las exigencias de la Ley del Cielo. A cambio, el Observatorio del Roque se mantiene como un lugar privilegiado para la astronomía, aunque con beneficios para los palmeros ciertamente muy mejorables.

Para celebrar esta efeméride, el Cabildo La Palma, el IAC, la Fundación Starlight y el ayuntamiento de la capital han diseñado un amplio programa de actos que incluye un congreso científico internacional y todo un elenco de encuentros y actividades participativas, culturales, de divulgación y ocio.

Destacar entre las actividades organizadas, el congreso científico internacional "Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration", que tendrá lugar entre el 18 y el 21 de abril, y cuya Presidencia de Honor ha sido aceptada por S.M el Rey Felipe VI, aunque por razones de agenda no podrá estar presente. El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas para abordar la protección del cielo desde varios ámbitos: contaminación lumínica, medio ambiente y biodiversidad, turismo astronómico sostenible, nuevas tecnologías e iluminación inteligente de núcleos urbanos.

La cita se celebrará en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma y además de las ponencias previstas en el congreso, también se han organizado numerosas actividades pensadas para los ciudadanos de a pie. A propósito, la calle Real de la capital acogerá, a partir del día 18 de abril, una exposición de imágenes de alta calidad y gran formato de prácticamente todos los destinos y reservas Starlight del mundo.

También destacar que el Palacio de Salazar albergará simultáneamente desde ese mismo día tres exposiciones vinculadas de algún modo a la astrofísica, mientras que Cine Chico y el espacio cultural Rafael Daranas de CajaCanarias acogerán, los días 19 y 20 de abril, la proyección de un largometraje y de cortos dedicados al cielo y las estrellas.

La apuesta por este aniversario va un poco más lejos, y el 21 de abril tendrá lugar en el Cabildo una reunión con destinos turísticos de todo el mundo en los que, al igual que en La Palma, se ha desarrollado especialmente el segmento del astroturismo. Ese mismo día habrán actuaciones de carácter infantil en el Palacio de Salazar.

Como momento álgido de las celebraciones de estos días, el 21 de abril La Palma "se apagará" para disfrutar de su cielo nocturno y las estrellas. Con el nombre "apaga la luz y enciende las estrellas", entre las 22 y las 23 horas, habrá una interrupción del suministro eléctrico público en espacios emblemáticos de los 14 municipios. Durante esa hora, y con la colaboración de numerosas empresas, astrónomos y guías starlight, habrá observaciones guiadas del cielo y las estrellas con telescopios y actividades de ocio como conciertos o recitales.

La recta final de actividades del aniversario de la Declaración Starlight de La Palma, incluye un encuentro el día 22 organizado por la asociación Afoto La Palma para fotografiar el atardecer desde El Charcón-Playa Nueva, en el municipio de Tazacorte; la presentación del Festivalito, Festival de las Estrellas, el día 24 de abril; y la celebración del workshop "Design thinking: creatividad e innovación en astroturismo", que está organizado por la fundación FYDE CajaCajanarias.

Disfrutar del firmamento

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, ha destacado que el décimo aniversario de la Declaración Starlight "vuelve a poner a la Isla en el punto de mira internacional en cuanto que nuestro territorio es el lugar desde el que se promulgó un llamamiento mundial para cuidar y preservar el derecho a disfrutar de la visión del firmamento", añadiendo que "la sociedad en general, las instituciones públicas y la comunidad científica se han comprometido e involucrado con los fundamentos de esta declaración".

Astroturismo

La consejera insular de Turismo, Alicia Vanoostende, dijo que "es un motivo de celebración y un gran logro de organización que La Palma reúna en este aniversario, y en apenas una semana, a prestigiosos astrónomos, investigadores y representantes de destinos y reservas Starlight, así como de otros lugares donde también se apuesta por el astroturismo".