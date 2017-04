El Cabildo inicia una campaña para proteger los acantilados

El Cabildo, a través de la Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno, dependiente del área de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que pretende minimizar los impactos negativos en los acantilados de Los Gigantes. Este enclave, que pertenece a Santiago del Teide, se ha convertido en un lugar de elevada afluencia de visitantes que llegan para observar cetáceos, realizar deportes náuticos, senderismo, y otras actividades que no siempre se realizan siempre respetando los valores naturales.

Durante los últimos días, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo han repartido información a los propietarios de embarcaciones, empresas del sector turístico-recreativo y de gestión de los puertos deportivos. Asimismo, en colaboración con la Unidad Funcional de Fauna del Cabildo, se están llevando a cabo servicios de vigilancia y seguimiento ambiental en toda la costa.

Los Gigantes es un lugar extremadamente singular, donde se encuentra la mayor concentración de especies amenazadas de todo el país. Estas paredes gigantes sostienen frágiles formas de vida y constituyen un espacio que alberga una gran riqueza natural. Especies animales y vegetales gravemente amenazadas o únicas en el mundo conviven en este majestuoso paisaje. El águila pescadora (ahora mismo en periodo de nidificación y cría), el halcón tagarote, el petrel de bulwer y el lagarto gigante de Teno, entre otras, habitan en estos acantilados junto a la Col de Risco, la Siempreviva de Teno y otras especies endémicas.

A través de esta campaña se pide la colaboración y la aplicación de una serie de buenas prácticas para respetar el ecosistema: No tirar basura ni en el mar ni en tierra, no dar de comer a las gaviotas ni a los gatos (principal depredador del lagarto gigante de Teno), no acampar, evitar ruidos fuertes y megafonía que asusten a las aves, no fondear a menos de 250 metros de la costa, evitar las aglomeraciones de embarcaciones o disminuir la velocidad de las mismas al acercarse al acantilado, son algunas de las medidas planteadas en esta campaña.

Además, se recuerda que la zona que abarca desde la Punta del Diente de Ajo hasta la desembocadura del barranco de Masca, donde nidifican un número importante de aves marinas y rapaces y donde vive el lagarto gigante de Teno, se encuentra clasificada como Zona de Uso Restringido, prohibiéndose explícitamente el acceso a las playas, acantilados y desembocaduras de los barrancos de esta zona entre el 1 de febrero y el 30 de junio, por lo que no se deben apoyar, mediante prestación de servicios, actividades desarrolladas en esta zona que carezcan de la correspondiente autorización.