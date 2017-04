Carolina Marín: "Voy a salir a por todas ante la número 1 del mundo"

La española Carolina Marín se mostró "muy contenta de haber conseguido una final más", subrayando que "ya son tres seguidas" y advirtiendo de que "este domingo va a ser totalmente diferente y voy a salir a por todas".

Respecto a la semifinal ante la surcoreana Ji Hyun Sung, segunda favorita y tercera del ránking mundial a la que venció por 21-9 y 21-12, la española se mostró "muy contenta".

"He estado cómoda en la pista. Había más aire en el pabellón y lo he controlado bastante bien. Le he demostrado a la coreana desde el principio que quería ganarle, he hecho muy bien la estrategia y he estado muy concentrada", dijo Marín.

En la final del Abierto de Singapur, la onubense volverá a enfrentarse con la número uno mundial en la actualidad, la taiwanesa Tzu Ying Tai, con quien jugó y perdió la semana pasada la final del torneo de Malasia por 23-25, 22-20 y 21-13.

"Tengo que salir a por todas y aprender de la final de la semana pasada en la que jugamos con la misma rival, ahora mismo la número 1, y sobre todo salir a por todas y dejarme todo en la pista", concluyó Carolina Marín.