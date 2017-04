El Arona Tenerife Sur busca hoy el ascenso en Madrid

El Arona Tenerife Sur está a un paso de convertirse en equipo de Superliga femenina de voleibol después de una brillante temporada en la que, tras su segundo puesto en la liga regular, está completando un extraordinario "play off". Es primero en una liguilla de cuatro equipos de los que suben dos.

Esta tarde (18:00 hora canaria) visita al CV Madrid Chamberí en la pista de Vallehermoso, con la certeza de que una victoria bastaría para lograr el ascenso directo. En el peor de los casos, si hoy no consigue ganar, el Arona tiene una oportunidad más, dentro de una semana, en el pabellón Jesús Grillo de Los Cristianos, ante el Covadonga, que podría llegar sin opciones si no gana al Hotel's Cide.

La expedición aronera viaja con la ilusión de superar un ambiente difícil hoy en Madrid y poder celebrar ya el ansiado objetivo. Su técnico, Gabriel Navarro, que no podrá contar con Lara Raspall, valora el buen momento del Madrid. "Es un rival complicado, que además tiene una tendencia positiva, como lo demuestra el hecho de que viene de ganar sus dos últimos partidos", pero tiene confianza en su equipo. "Si no subimos en Madrid podemos conseguirlo la próxima semana en casa, pero vamos a intentarlo, sabemos que es una cancha complicada, porque suele llenarse, pero el equipo está rindiendo muy bien".

Tras una primera fase en la que las aroneras no pudieron ganar al Hotel's Cide, tampoco en la final de Copa, ha sorprendido su dominio en el "play off", del que son líderes. "Hemos trabajado muy duro todo el año para ello, aunque ha habido resultados en esta fase que no se esperaban, tampoco la derrota del Covadonga. Nuestra idea era estar a estas alturas con opciones y lo hemos conseguido", resume Gabriel Navarro.

Una Superliga tinerfeña

El eventual ascenso del equipo sureño significaría un impulso notable al voleibol en la zona, que ya fue plaza fuerte de este deporte hace unos años, y además convertiría la Superliga femenina en una competición con marcado acento canario. El Arona podría ser el tercer equipo de la Isla en la máxima categoría de voleibol femenino, el cuarto de Canarias contando al IBSA CV Gran Canaria. Cuatro de once. "Es una demostración de que las cosas se están haciendo bien desde hace tiempo. No cabe duda de que esta circunstancia abarataría el coste en los desplazamientos y ya veríamos cómo queda el asunto en cuanto a subvenciones", valora Gabriel Navarro, técnico del Arona.