Último tren para subir directo

El Tenerife puede salir hoy del Heliodoro pensando que subir a Primera sin tener que jugar la promoción aún estará a su alcance, con ocho jornadas por delante, o dando por imposible ese objetivo. La primera opción dependerá de un triunfo ante el Girona. Los otros dos desenlaces reducirán las aspiraciones del equipo al "play off".

Y es que los blanquiazules tienen la ocasión de quedarse a 5 puntos del segundo puesto. Para ello están obligados a ganar. Aunque prefieren no calificar este partido como la última oportunidad, se supone que una diferencia con el Girona de 8 o incluso de 11 puntos sí parece que sería definitiva.

Después de cortar en Soria una serie de tres encuentros sin sumar, a los gerundenses les vale hoy el empate para afianzarse como favoritos, por detrás del Levante, a dar el salto de categoría al final de las 42 jornadas, premio que se les escapó de las manos hace dos cursos y que persiguen por tercera temporada seguida. Esta vez, los números ofrecen menos dudas. De hecho, el equipo de Pablo Machín llega al Heliodoro tras 19 partidos seguidos siendo segundo y con un margen de error de 8 puntos.

Su poco frecuente sistema, con tres defensas y dos carrileros, podría condicionar a Martí en el diseño del "once". La clave estará en el medio, zona en la que se han consolidado -desde la visita al Cádiz- Alberto, Vitolo y Aitor. El técnico prescindió del tercer volante en algún ensayo para atacar con dos delanteros, pero la conveniencia de contrarrestar el potencial del rival en el centro hace que la primera opción cobre mayor fuerza. En cualquier caso, si no todos, casi todos los protagonistas del "once" anterior deberían ser los mismos, incluyendo a Amath Ndiaye, que acusó en estos días unas molestias en el pie derecho y solo ayer pudo trabajar con normalidad.

Por su parte, Machín pierde al centrocampista Granell y sigue sin poder contar con Mojica, mientras que recupera al central Ramalho y al goleador Samuele Longo.

Tres con cuatro amarillas

Entre los teóricos titulares del Tenerife, hay tres jugadores que se encuentran a una tarjeta amarilla de ser sancionados con una jornada de suspensión. Se trata de Aitor Sanz, Raúl Cámara (cuatro amonestaciones del segundo ciclo en ambos casos) y Jorge Sáenz de Miera.

Un conocido en el rival

Aday Benítez cumple su tercera temporada en el Girona, período que inició después de su paso por el Tenerife en la campaña 13/14. El extremo convertido a carrilero ha participado en 29 partidos de esta Liga. En sus siete enfrentamientos con los blanquiazules, no perdió nunca.

El que más goles lleva

El Girona es el máximo goleador de LaLiga 1 2 3 con 53 tantos. En este apartado destacan Longo (13), Borja García (7), Sandaza (7), Portu (6) y Alcaraz (5). Además, es el equipo que más tira a puerta, con una media de 12 disparos por partido.