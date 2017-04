Elogios entre estrategas

J osé Luis Martí y Pablo Machín son dos de los entrenadores de moda en LaLiga 1 2 3. El balear, en su segunda temporada en la profesión, ha conseguido meter al Tenerife entre los candidatos al ascenso a Primera. El soriano es el técnico de todos los que hay ahora en la categoría con más partidos consecutivos, 130, todos al frente de un Girona con el que lleva tres temporadas compitiendo por dar el salto de categoría. Hoy medirán en el Heliodoro aspiraciones, potenciales, estilos...

Martí no solo tiene en cuenta la trayectoria de su oponente de hoy, sino la virtud de poner en práctica un estilo propio. "Juega diferente", reconoce el preparador blanquiazul refiriéndose a un equipo que "está arriba en la clasificación por méritos propios". Por tanto, le han sobrado los motivos para incidir esta semana en el trabajo táctico en cada entrenamiento. El mallorquín ha cuidado todos los detalles, desde la manera de no perder el mando en el centro del campo a la defensa de acciones a balón parado, ya que "el Girona ha marcado muchísimos goles" en este tipo de jugadas. "Sus jugadores van muy bien de cabeza y cuentan con buenos lanzadores".

Por su parte, Machín también admite que en la cuenta atrás de la visita al Heliodoro se ha empapado de información relacionada con un adversario al que admira. "Si no es el equipo que más me gusta, porque no quiero estar intoxicado por una semana en la que lo he visto muchos partidos del Tenerife, sí es cierto que es de los que más me gustan", confiesa para detallar que se trata de un conjunto "muy bien trabajado", un equipo que "sabe manejar todos los tiempos, que es capaz de hacer un juego de combinación y que, a la vez, sabe defender muy bien y sale al contragolpe, y eso lo hace todavía más difícil, si cabe". El preparador del Girona profundiza en su análisis y señala que el Tenerife maneja un sinfín de recursos. "Puede descansar mientras ataca, teniendo el balón, y luego te mata en el momento en el que te sientes más cómodo y tienes una pérdida en una zona complicada, porque, sus jugadores son muy rápidos", apunta Pablo Machín, a quien no se le acaban los elogios. "Es un bloque equilibrado y difícil. Tácticamente juega muy bien y tiene gente veterana que sabe hacer las faltas en los momentos justos".

214 Partidos de Segunda División ha dirigido Pablo Machín desde su debut en la temporada 2011/12 como técnico del Numancia, con 36 años de edad. Su balance es de 93 victorias, 63 empates y 58 derrotas

64 Partidos han ido dando forma a la trayectoria como entrenador de José Luis Martí desde que se estrenó al frente del Tenerife la pasada campaña, con 40 años. Ha sido testigo desde el banquillo de 24 victorias, 26 igualadas y 14 derrotas.