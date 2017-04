Cifuentes, por una muerte digna: "No me gustaría que me mantuvieran en coma"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera "importante que uno muera con dignidad" y ha revelado que, tras el grave accidente de moto en el que estuvo al borde de la muerte en agosto de 2013, "no le gustaría" que la hubiesen mantenido en coma.

Ángel Díaz (EFE)

"Le perdí el miedo a la muerte y eso hace que se lo pierdas a casi todo. Me ha hecho libre", relata la presidenta en una entrevista que publica hoy el suplemento S Moda de El País en la que asegura que "aprendes a valorar las cosas importantes y te das cuenta de que son muy pocas".

Aunque ella "no querría" que la mantuvieran con vida artificialmente si no hubiera despertado del coma, Cifuentes agrega que "el concepto de muerte digna también es relativo" y que cada persona "tendrá una opinión diferente".

"Es un debate que yo no quiero abrir, lo digo así de claro, porque creo que no debo ser yo la persona que lo abra", continúa la presidenta.

Tras defender el papel "muy importante" del feminismo para lograr la igualdad, cree que "ahora, esa fase ya está superada".

"El problema del feminismo tradicional es que en algunas ocasiones se ha identificado con la defensa de las mujeres, pero a costa de ir en contra de los hombres. Yo creo que ellos han de ser nuestros aliados, no nuestros enemigos", continúa.

La presidenta expresa su gusto por la moda y defiende la importancia de la imagen: "cuando estás representando a los ciudadanos tienes que hacerlo con dignidad y eso incluye cuidar tu aspecto físico".

Asimismo, bromea con que "cuando te reúnes con hombres y 'te haces la rubia', pero sin bajar la guardia, consigues muchísimo más".

Preguntada si se ve como presidenta de España, contesta: "No. Desde que tuve el accidente, jamás pienso en el futuro. Para mí solo existe el presente. No miro la vida a largo plazo, ni siquiera a medio. Ahora soy presidenta de la Comunidad de Madrid y me gusta. Como mucho, me planteo acabar la legislatura".