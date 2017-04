"Merecíamos dar la vuelta al partido"

Fue la preocupación durante la semana, pero él la solventó con un compromiso del que nadie dudaba. Amath N'Diaye fue titular ante el Girona. Se sentía "bien, al cien por cien" después de entrenar el pasado viernes con el grupo, pero se había perdido los anteriores. Sabía que no iba a ser un "partido fácil", algo que quedó demostrado "cuando el Girona se puso por delante". Para el senegalés, el equipo hizo "lo que tenía que hacer" en la segunda parte para cambiar el mal resultado con el que se fueron al descanso.

"Íbamos perdiendo 1-2 y el míster hizo lo mejor para el equipo y nos fuimos arriba", relató antes de lamentar que llegaron a remontar y no pudieron ganar. "Íbamos por delante, lo merecíamos, le dimos la vuelta al partido", señaló, "pero ellos no nos iban a dejar ganar". El goleador blanquiazul sumó un nuevo tanto y enloqueció en la celebración de ese 3-2. "Era muy importante para el equipo", explicó luego sobre una diana que le acerca a su objetivo de llegar a 15. "Sigo metiendo goles y estoy muy contento", reconoció antes de poner el foco en lo importante: "Todos queremos sumar los tres puntos contra el Numancia e iremos con la cabeza alta".

Más apesadumbrado se mostró Suso Santana, pese a una segunda parte en la que vio al Tenerife "muy bien, intenso y enchufado". A su juicio, "el gol de la primera parte en el último minuto" devolvió a los locales al partido porque "el 0-2 era mucho castigo", pero al final se les quedó "cara de tontos" con el empate gerundense. El capitán blanquiazul descartó el ascenso directo "porque no creo que el Girona se deje tantos puntos".



Alberto: "Me vino el balón, cerré los ojos y le pegué"

Alberto Jiménez, como sus compañeros, salió con esa sensación agridulce de haber estado tan cerca de ganar al Girona. "Teníamos que apretar en la segunda parte, le empatamos y le remontamos", explicó antes de quejarse porque "nos meten el empate en una falta que no iba a pitar, en la que Choco (Lozano) mete el cuerpo". Fueron los mejores momentos de un Tenerife al que ayudó la afición. "No hay palabras, solo que le estamos muy agradecidos a los aficionados en una semana complicada como esta de Semana Santa. Además, en todo momento han estado animando, incluso con el 0-2", destacó el centrocampista majorero. Fue un día especial para él, que logró su primer gol en el fútbol profesional. "Me vino el balón, cerré los ojos y le pegué", contó en el relato más sincero de su golazo. Cuestionado sobre si era mejor que el logrado en el Tartiere desde el círculo central (temporada 12/13), dijo que aquel "sirvió para ganar".

Tercer penalti fallado

Suso, que sí anotó su penalti, defendió a Aarón Ñíguez porque "si lo llega a meter, no hablaríamos de él" y también la decisión de lanzarlo. Como había explicado José Luis Martí, son tres los lanzadores y dos de ellos se arriesgaron ayer. Con los de este encuentro, son 8 penaltis a favor, 5 convertidos en gol (3 de Suso, 1 de Aarón y 1 de Aitor Sanz ) y 3 fallados (Vitolo en Elche, Choco Lozano en Reus y Aarón ante el Girona). El jugador ilicitano lamentó en su cuenta de twitter el error: "Día negro en lo personal. Encantado con los compañeros que tengo. Enorme el esfuerzo contra las adversidades", escribió a modo de disculpa.