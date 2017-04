El Tenerife zarandea al Girona, pero se va sin premio

El Tenerife es bueno remontando. Contra viento y marea, a la heroica, saca lo mejor de sí mismo y parece capaz de poder con todo. De eso quedan pocas dudas. Lo hizo ayer de una forma impresionante, y lo está haciendo, a mayor escala, en esta Liga, en la que empezó tan mal... Prescindiendo de los detalles del partido, que es mucho prescindir, lo que queda esencialmente es la demostración de poderío que hizo ayer el equipo de Martí.

Ahora bien, conviene reparar en los primeros tiempos -una metáfora de su trayectoria en el Campeonato-, en los que parece tener el freno de mano echado. Parte del asunto está en la propuesta, en la alineación, en la falta de decisión para llevar los partidos a tres cuartos de campo y hacer coincidir allí a los buenos para marcar diferencias. Es un tema de calidad, pero también de cantidad, de inclinar el campo hacia el ataque. El 0-2 que había en el marcador en el minuto 44 no es fruto de la casualidad. El Tenerife fue a buscar el partido a la espalda del único medio centro visitante, Pere Pons, lo intentó recogiendo hacia zonas interiores a los jugadores de banda, Aarón Ñíguez y Suso, con la intención de crear superioridad numérica con la presencia de Aitor Sanz en esa zona intermedia. La idea de Martí se completó con la evolución de Raúl Cámara y Camille al campo del rival, tratando de hundir a los carrileros del Girona muy atrás. Los de Machín jugaron muy cómodos, dejaron que el Tenerife asumiera el gasto de tener la pelota, se replegaron sin sufrir y esperaron su momento para hacer daño. El gol pudo llegar a los 3 minutos, cuando Sandaza se quedó solo ante Dani, que lo evitó con una pierna. Con una posesión cargada de imprecisiones, el Tenerife no consiguió nunca darle un ritmo alto al juego para superar el repliegue visitante. Y en pleno riesgo atacante llegó el 0-1, en una contra que dejó en pugna a Sandaza con Jorge. Es verdad que la jugada acabó en gol con toda la suerte de parte del delantero, al que le rebotó la pelota en su caída, pero también que fue fruto de un mal balance defensivo local. Casi sin tiempo para el rearme blanquiazul, Alcalá cazó el 0-2 a balón parado. El Tenerife, con buen criterio, defendió todas las faltas frontales con la línea muy lejos del área, consciente de que frente a jugadores de casi dos metros de alto, tenía todas las de perder. Pero en la acción del gol, la falta estaba casi a la altura de la frontal y no se pudo evitar dar el paso atrás. Alcalá emergió para prolongar su racha. Lleva cuatro goles seguidos. Faltaba un minuto para el descanso y flotaba en el ambiente que no había manera de escalar aquella montaña, pero un arranque de coraje de Vitolo generó el penalti del 1-2 que fue como una inyección de adrenalina, de autoestima, de confianza, de locura.

El efecto fue inmediato y tuvo un recorrido inverso, la transmisión de sensaciones fue del campo a la grada. El Estadio, casi lleno, precioso, se volcó con un equipo desatado. Martí añadió vértigo, quitó a Vitolo porque tenía una amarilla, retrasó a la zona de creación a Aitor y jugó con Lozano enganchando por dentro. La primera media hora fue memorable. A los 3 minutos Bono sacó un remate a bocajarro del hondureño, de ese córner salió la jugada en la que Suso, espléndido, forzó el segundo penalti. Todavía el equipo y el Heliodoro iban a pasar otra prueba de su profundidad de ánimo, porque Ñíguez se adornó "a lo panenka" y el golpeo se le fue por encima del larguero. Nadie desfalleció, el Tenerife fue capaz de reducir el espacio de juego y apretando una barbaridad con los del fondo, sobre todo con Cámara, metió al Girona en su área y lo sometió de forma asfixiante, con centros, segundas jugadas, córners... Impresionante. Hasta que llegó el 2-2 en un derechazo descomunal de Alberto desde 30 metros que entró por la escuadra. El delirio en las gradas hizo recordar tardes gloriosas.

Entonces Martí, tal vez viendo los efectos que había provocado en Ñíguez su frivolidad, decidió meter a Shibasaki, más talento para darle profundidad al juego posicional. El japonés soltó cuatro detalles de jugador de primer nivel. Uno de ellos fue un pase a Lozano, cuyo disparo rechazó Bono y cazó Amath para hacer el 3-2. Era el minuto 75 y el Tenerife había conseguido borrar del mapa a un equipazo que además llegó a verse con 0-2. Ni los cambios de Machín metiendo refresco para encontrar una contra salvadora consiguieron que los gerundenses se estirasen. El jarro de agua fría del empate llegó en una jugada evitable. Una falta de Lozano cerca del área, en la que Alcaraz superó a Dani, solo tres minutos después (78').

El empate fue un palo, pero el Tenerife respondió con otro arreón que debió premiarle con el triunfo si no llega a aparecer Bono para hacer la parada de la noche a un cabezazo a quemarropa de Gaku (80'). En los 15 minutos restantes, el Girona valoró el punto como un tesoro. Sale vivo, zarandeado, pero con medio ascenso en el bolsillo de su batalla más difícil.

3-3

tenerife-girona

CD Tenerife: Dani Hernández, Raúl Cámara, Jorge, Carlos Ruiz, Camille; Vitolo, Alberto; Aitor Sanz; Suso, Amath y Aarón Ñíguez. En el descanso, Lozano ocupó el puesto de Vitolo; en el minuto 69, Shibasaki entró por Aarón Ñíguez.

Girona: Bono (3); Ramalho (1), Alcalá (2), Juanpe (2); Maffeo (1), Eloi Amagat (1), Pere Pons (1), Aday Benítez (1); Borja García (1), Portu (1) y Sandaza (2). En el minuto 66, Longo (0) entró en lugar de Portu; en el 74', Alcaraz (2), por Sandaza; y en el 89', Sebas Coris (s.c.), por Borja García.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano Manchego). (0). En un partido muy difícil y exigente por la cantidad de jugadas de disputa, de choques y de contacto que hubo por todo el campo, le faltó valentía para tomar las decisiones más drásticas. La más clara, un tercer penalti a favor del Tenerife por derribo a Amath en el área (52'). Perdonó siempre la tarjeta a los jugadores que ya estaban amonestados y en especial una muy clara a Alcalá por un derribo a Amath (52'). Expulsó al entrenador local de porteros Zeben Ortiz (50'), por protestar, y al visitante Maffeo por una entrada a Alberto (92'), en esa tarjeta se excedió. Amonestó a los locales Camille (29'), Vitolo (35'), Raúl Cámara (69'), Amath (75'), Lozano (77'), Alberto (84'), y a los visitantes Ramalho (45'), Longo (67'), Eloi Amagat (84') y Juanpe (85').

Goles: 0-1, m. 37: Sandaza marca con el cuerpo después de caer en el área en disputa con Jorge; 0-2, m. 67: Alcalá, de cabeza tras una falta; 1-2, m, 45: Suso, de penalti, con untiro ajustado al palo; 2-2, m. 59: Alberto, de un gran derechazo desde fuera del área por la escuadra; 3-2, m. 75: Dejada de Shibasaki a Lozano, que dispara, rechaza Bono y marca a puerta vacía Amath; 3-3, m. 78: Alcaraz, de gran lanzamiento de falta desde fuera del área.

Incidencias: Partido de la trigésima cuarta jornada de la Liga 1 2 3, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, al que acudieron 19.395 espectadores. Una tarde calurosa y con un terreno de juego en aparentes buenas condiciones. El CD Tenerife lució su indumentaria habitual, mientras que el Girona saltó al campo con camiseta a rayas rojiblanca y con pantalón blanco. El encuentro fue ofrecido por el canal Partidazo de Movistar.