Vaya mortificación

Escuchaba el otro día a un vegetariano, aseguro que con plena atención y respeto, que defendía los conceptos del porqué de su defensa de esta filosofía de nutrición y he de confesar que en algunas cosas podía admitir sin más sofoco sus argumentos; por otra, no podría ser yo más antagónico a razones que entran más en el plano de sensibilidades particulares -insisto en que máxima tolerancia- acerca de la lógica en variedad de recursos de los que dispone el ser humano para alimentarse.

Está claro que cuando también se alude a los derechos de los animales, en general, y a los silvestres (rodaballo) o estabulados (cordero) para que los ingiera el humano, en particular, ahí ya entramos en ese tipo de emociones relacionadas a personas que cogerían una langosta y... la volverían a arrojar al mar. Reitero mi máxima consideración pero no lo comparto. Puedo defender, por supuesto, que los criadores de gansos, ocas y avifauna afín implementen todos los medios necesarios para preservar la dignidad de seres vivos, pero, en ningún caso, que se prohíba tajantemente servir foie grass en los restaurantes.

Recuerdo que hace unos años se prohibió en Chicago echar a la boca ni tanto así del hígado de tales animalitos como protesta al trato que se daba a las aves con los excesos alimenticios destinados a hipertrofiarles el preciado órgano en cuestión. No sé si persistirá tal normativa, que algunos tildarían de "gansada", no un servidor, que personalmente admite pero no comparte tales criterios. Más aún, cuando no suelo visitar tanto Chicago, como bien se puede figurar el lector.

Y es que me pregunto: ¿los sufrimientos de los pollos? ¿las terneras? ¿los baifitos? ¿los conejos? ¿los cochinos? Si me apuran es que hasta las alcaparras (permitan la ironía). De las comentadas sensibilidades, si se desbordasen por el delirio de prohibir por prohibir, aquí en nuestra tierra es que ni se podría dar cuenta de unos estupendos chicharros, dada la mortificación a los cardúmenes de "pejes" patrios cada vez que fueran a por ellos con las correspondientes artes de pesca.