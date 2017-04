"La sanidad pública es una apuesta necesaria"

David García Delgado es el gerente del hospital Parque, ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Siempre se ha decantado por la gestión sanitaria. Ahora, tras asumir durante un tiempo la dirección médica, comienza sus andadura como gerente, aunque asegura que "la transición ha sido suave", pues en la última etapa como director médico, realizaba "básicamente" el mismo trabajo.

¿Tiene previsto algún cambio en la gestión del hospital?

Parque tiene un plan estratégico que ya viene marcado desde hace prácticamente tres años, y en él las líneas de desarrollo están muy estructuradas y el trabajo se basa en impulsarlas. Fundamentalmente se trata de seguir apostando por la innovación tecnológica, por la apertura de nuevas unidades y servicios e incorporar cada vez más profesionales de primera línea.

¿Ha pensado, por ejemplo, en ampliar servicios?

Parque tiene ahora mismo la totalidad de la cartera de servicios que puede ofrecer un hospital, de hecho tenemos algunas prestaciones que no son habituales en hospitales públicos. Por ejemplo la medicina hiperbárica, que en Tenerife, en concreto, solo se encuentra en el Hospital Universitario de Canarias y aquí en Parque. Por esta razón, más que ampliar servicios que ya tenemos en la totalidad de la cartera, el trabajo ahora debe consistir en aunar y alinear esos servicios para construir esas unidades más especializadas.

¿Cómo están funcionando las distintas unidades creadas en los últimos meses, como la de epilepsia?

Hemos identificado posibilidades de desarrollo a base de alinear diferentes servicios y trabajar coordinadamente. Por separado, cada servicio ya tenía profesionales muy punteros en determinadas áreas, pero al agruparlos todos en una misma línea hemos conseguido elaborar esas unidades que permiten dar un servicio diferenciado al paciente y, en muchos casos, único.

¿Cuál es la especialidad a la que más acuden los canarios?

La endocrinología o la dermatología son especialidades muy potentes. Por ejemplo, en el caso de la endocrinología, el alto índice de diabéticos y obesos en la población canaria hace que las consultas de endocrinos estén muy demandadas. La dermatología es también una consulta muy demandada, probablemente por la incidencia de la luz solar aquí en Canarias.

¿Ha habido un aumento de pacientes que provengan de la pública en la sanidad privada en los últimos años?

Se ha notado cierto repunte, efectivamente. No sabría decir hasta qué punto puede tener una explicación en la gestión de la sanidad pública o si, simplemente, es un aspecto de atracción por parte de la sanidad privada que, cada vez más, evoluciona y apuesta por abordar procedimientos más complejos.

¿Qué opina del estado de la sanidad pública desde la perspectiva privada?

Creo que la sanidad pública es una apuesta necesaria y, evidentemente, hay que seguir apostando por ella. La sanidad pública es la posibilidad que tenemos para desarrollar nuevas técnicas y terapias, y apostar por sistemas diagnósticos de alto coste. A partir de ahí, la sanidad privada debería ser un complemento, no diría ni siquiera una alternativa, para la sanidad pública.

¿Cree que la asistencia en Parque podría llegar a enfocarse a pacientes crónicos en lugar de a agudos como actualmente?

No es el cometido de un hospital privado de las características de Parque. Nosotros somos un hospital de agudos de corta-media estancia. Somos capaces de dar cobertura al proceso urgente tanto en la urgencia médica como en la quirúrgica y a un internamiento de corta-media estancia. Las hospitalizaciones de media-larga estancia son un tema preocupante que en la sanidad privada no lo es tanto porque suelen tener salida en centros privados de larga estancia. Es un tema que debe gestionarse, pero no con hospitales privados.

Si una persona tuviera la oportunidad de acudir a la privada, ¿le recomendaría recibir estos servicios en lugar de los públicos?

Depende un poco de para qué. Conforme avanza la sanidad privada, esta tiene la capacidad de dar respuesta a un número mayor de problemas de salud y a padecimientos de mayor gravedad. La sanidad privada ha evolucionado, consiguiendo pasar de la consulta de un médico a un centro hospitalario que cuenta con la práctica totalidad de servicios de un hospital de tercer nivel. En cuanto a recomendar, es difícil. Se tendría que afinar muy bien el tipo de patología que padece el paciente y, a partir de esa información, tomar una decisión. No obstante, hoy por hoy, en un porcentaje muy alto de casos, la sanidad privada puede dar salidas con las mismas garantías que la sanidad pública a cualquier problema de salud.